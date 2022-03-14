"Врятуйте наші життя!": Наталя Могилевська звернулася до Байдена та лідерів європейських країн

"Врятуйте наші життя!": Наталя Могилевська звернулася до Байдена та лідерів європейських країн

Українська співачка і продюсерка емоційно звернулася до американського президента та інших лідерів.

Наталя Могилевська записала англійською мовою емоційне відеозвернення до президента США Джо Байдена та лідерів країн Європи. Відео вона опублікувала в Instagram.

Артистка закликала світових лідерів не аплодувати Україні за стримування Росії, а вплинути на закінчення війни.

"Весь світ побачив, яка ми велична нація. Світ захоплюється та аплодує нам, але я хочу звернутись до президента Байдена та лідерів європейських держав. Будь ласка, не аплодуйте! Це не шоу! Це не вистава! Це справжня війна, в якій солдати, жінки та діти вмирають на вулицях, гинуть у своїх домівках. Я звертаюсь до вас, будь ласка, зробіть все, що в ваших силах, щоб зупинити цю війну. Зараз. Сьогодні. Будь ласка, зробіть це! Ми потребуємо ваших рішучих дій. Зараз. Завтра вже може бути занадто пізно, тому що це війна проти всього світу! Будь ласка, врятуйте наші життя!" - сказала Наталя у своєму зверненні.

Нагадаємо, Могилевська залишилася в Україні та співає для людей у ​​метро.

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