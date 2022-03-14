Авіаудар по телевежі на Рівненщині: загинули 9 людей 

Окупанти нанесли удар по телевежі сьогодні.

Внаслідок авіаудару по телевежі на Рівненщині загинули дев'ять людей, ще дев'ять травмувалися.

Про це заявив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Нагадаємо, на Рівненщині внаслідок авіаційного удару 14 березня пошкодили телевізійну вежу. На місці працювали відповідні служби.

“Є позитивні новини: з-під завалів евакуйовано декількох людей, вони живі, в нормальному стані. Роботи продовжуються далі. Зрозуміло, що ворог хотів відрізати людей від правдивої інформації. Але ми не бачимо великої проблеми в цій ситуації, бо багато людей вже дивляться онлайн, через додатки слухають радіо. Сподіваємось, що найближчим часом ми відновимо радіо і телебачення через вишку”, — сказав раніше посадовець.