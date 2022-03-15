Россия денонсирует Европейскую конвенцию по правам человека

Оккупанты говорят, что у них есть "свои законы".
Россия в ближайшее время денонсирует Европейскую конвенцию по правам человека.
Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Представитель страны-агрессора заявил, что якобы в России "все права будут гарантированы государством, а потому гражданам РФ нечего опасаться".
Он также добавил, что в ближайшее время Госдума РФ денонсирует Европейскую конвенцию по правам человека.
Напомним, в России заявили, что они по собственной инициативе выходят из Совета Европы.
Также премьер-министр Украины Денис Шмигаль выступил из-за видеосвязи на заседании ПАСЕ 14 марта и призвал немедленно исключить из Совета Европы Россию.
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