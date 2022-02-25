Загальна мобілізація в Україні: що означає та кого призвуть

Загальна мобілізація в Україні: що означає та кого призвуть

Президент України Володимир Зеленський 24 лютого підписав указ про загальну мобілізацію. Загальній мобілізації підлягають далеко не всі військовозобов’язані громадяни України.

Що передбачає загальна мобілізація

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Загальна мобілізація – це оперативний механізм поповнення лав Збройних сил, який проводять одночасно на всій території України. Він стосується всіх органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, ЗСУ, інших військових формувань, органів і сил Цивільної оборони України, галузей національної економіки, державних та приватних підприємств, установ і організацій.

Коли розпочнеться

Мобілізацію проведуть протягом 90 днів від дня публікації указу президента, тобто від 24 лютого.

Кого призвуть

Призвуть військовозобов'язаних;

резервістів;

бійців Національної гвардії;

працівників Служби безпеки;

працівників Державної прикордонної служби;

працівників Державної спеціальної служби транспорту;

працівників Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації,

членів інших військових формувань.

Окрім того, на потреби ЗСУ можуть вилучати транспорт.

Хто не підлягає мобілізації

Загальній мобілізації підлягають усі громадяни України (переважно чоловіки), які здатні виконувати свій військовий обов’язок. Проте це не означає, що призиватимуть геть усіх без виключення.

Згідно зі статтею 23 закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», не підлягають призову на військову службу такі категорії військовозобов’язаних громадян:

заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями;

визнані медкомісією тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з повторним проходженням комісії);

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років (такі жінки та чоловіки можуть бути призвані на військову службу у разі їхньої згоди та лише за місцем проживання);

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову службу в разі їхньої згоди і тільки за місцем проживання);

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває дитина з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває дитина з інвалідністю, яка має будь-які види порушень функцій організму III-IV ступеня їх вираження;

дитина з інвалідністю, функціональні порушення якої відповідають категорії II-III ступеня їх вираження;

дитина з інвалідністю, яка має функціональні порушення в організмі та обмеження життєдіяльності, що відповідають критеріям для встановлення I чи II групи інвалідності для повнолітньої особи;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи, до досягнення нею 23 років;

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі їхньої згоди і тільки за місцем проживання);

зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

народні депутати, депутати Верховної Ради АР Крим;

працівники: органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів), підприємств, установ та організацій:

Міністерства оборони України;

Збройних сил України;

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

Служби безпеки України;

Служби зовнішньої розвідки України;

Національної гвардії України;

Державної прикордонної служби України;

Національної поліції України;

податкової міліції;

Національного антикорупційного бюро України;

Державного бюро розслідувань;

Державної виконавчої служби України;

Управління державної охорони України;

інші військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законами випадках.

Етапи мобілізації

Загальна мобілізація відбувається в чотири етапи, які впроваджуються відповідно до потреб та можливостей під час активних бойових дій:

Перша черга оперативного резерву – колишні військовослужбовці до 40 років, які мають бойовий досвід та відслужили в армії за контрактом або під час однієї з попередніх хвиль мобілізації (йдеться саме про ветеранів бойових дій з 2014 року, а не всіх, хто коли-небудь проходив строкову службу).

Друга черга оперативного резерву – військовослужбовці, що проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.

Мобілізаційний резерв – військовозобов’язані громадяни, які закінчили військові кафедри вишів як офіцери запасу і не призивалися під час попередніх мобілізаційних хвиль.

Громадський резерв – решта громадян, які не мають вікових та фізичних обмежень щодо призову на військову службу та можуть бути залучені для комплектування ЗСУ та інших військових формувань винятково в особливий період (застосовується у разі найгіршого сценарію повномасштабної війни).