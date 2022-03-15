Глава Европейского совета провел телефонный разговор с Путиным

Мишель сказал, что подчеркнул президенту России "насущную необходимость прекращения братоубийственной войны против Украины".

Глава Европейского Совета Шарль Мишель рассказал, что провел телефонный разговор с президентом россии Путиным.

Об этом Мишель написал в своем официальном Twitter-аккаунте.

Мишель сказал, что подчеркнул президенту России "насущную необходимость прекращения братоубийственной войны против Украины".

Он призвал к немедленному прекращению огня и выводу российских войск и обсудил с Путиным текущие переговоры между Украиной и россией.

"Защита жизни гражданских является абсолютным приоритетом. Беспорядочный обстрел мирных жителей Украины со стороны российских сил должен быть прекращен. Россия должна срочно обеспечить гуманитарный доступ и безопасный проход", — отметил Мишель.

Он сказал, что ЕС является единым в осуждении российской агрессии, ответе мощными санкциями и предоставлении дальнейшей поддержки Украине.

В Кремле заявили, что Владимир Путин пожаловался Мишелю на то, что "Киев не демонстрирует серьезное настроение на поиск взаимоприемлемых решений" на переговорах украинских и российских представительств.

Напомним, в 05.10 утра 24 февраля 2022 года президент россии Владимир Путин объявил о проведении так называемой "специальной военной операции", хотя на самом деле в Украине идет полномасштабная война. Российские оккупанты бомбят города, жилые районы, роддома, детсады, под ракетные обстрелы попали практически все регионы Украины.

ТСН.ua собрал прогнозы, когда закончится война от политиков, военных экспертов и ученых. Различные аналитики называют разные термины. Не следует воспринимать их как конечный источник правды. В первую очередь из-за того, что ситуация на фронте динамичная, а значит, и риторика относительно окончания войны постоянно меняется. По последним данным от Арестовича и Грозева, война скоро закончится. Как воспринимать другие источники – решать вам. Но стоит помнить, что в первые дни вторжения России в Украину некоторые аналитики говорили, что "российские войска дойдут до Киева и захватят украинскую столицу за несколько дней".