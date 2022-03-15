Як обміняти гривні в Польщі: який курс, чи є комісія

Як обміняти гривні в Польщі: який курс, чи є комісія

Вже близько 1,8 мільйона українських біженців розмістилися у Польщі через війну Росії проти України.

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що вже близько 2,7 мільйонів українських жінок, дітей і старших громадян виїхали за кордон, рятуючись від російських бомб і ракет. Поміж них понад 1,8 мільйона українців вирушили саме до Польщі. Найбільші польські міста Краків та Варшава вже невзмозі приймати біженців, тож українцям рекомендують оселятися у менших містечках. Польська влада наголошує, що інфраструктура добре розвинена і там. ТСН.ua своєю чергою розповідає, як обміняти гривні в Польщі, який курс та чи є комісія.

Чи має сенс брати гривню до Польщі

Перше, що варто відзначити, краще відмовитись від ідеї іхати до Польщі із українською національною валютою. Авжеж поміняти в місцевих обмінних пунктах гривню на злотий можна, проте курс буде м'яко кажучи не вігідний. Якщо вже так сталося, що ви не встигли обміняти гривню на іншу іноземну валюту - долар або євро - міняти гривню на злойти краще ближче до кордону. Чим далі територією Польщі рухатись від кордону, тим менш вигідним буде курс. Найкраще все ж таки подбати про обмін валют заздалегідь та обміняти гривню на злоті у найближчих прикордонних українських містах – у Луцьку та Львові, наприклад, курс буде найвигіднішим.

Де в Польщі можна обміняти гроші

Пункти обміну валюти в Польщі називаються "Kantor" (кантоp) або "Kantor wymiany walut". Знайти їх можна будь-де, вони також традиційно розташовується на вокзалах, у аеропортах та в історичних частинах міст, проте краще таких обмінних пунктів уникати, оскільки нерідко курс валют там залишає бажати кращого.

Вигідний курс обміну валют в Польщі пропонують ті, що розташовані в торгових центрах і галереях.

Обмінні пункти є і на кожному прикордонному пропускному пункті, проте курс обміну валют на кордоні не найкращий кращий ані на обмін гривень на золотий, ані на обмін доларів або євро. Намагайтесь спланувати свої видатки таким чином, аби обміняти валюту до кордону, або мати можливість зробити це вже безпосередньо десь в Польщі.

Обміняти валюту можна і в банках, туристи нерідко вважають, що там курс може бути вигіднішим, проте це не завжди так. На практиці в Канторах частіше курс все ж таки кращий, аніж в банках. Водночас, в польських банкоматах можна без проблем зняти злотий за поточним курсом, який встановлює безпосередньо банк, який випускав вашу картку на момент видачі грошей. Розмір комісії, а також інші умови зняття готівки в Польщі встановлюються вашим банком. Зазвичай, комісія більш менш прийнятна.

До речі, хоча й Польща є членом Євросоюзу, євро в магазинах тут приймають неохоче. Тож краще і євро обміняти заздалегідь на злоті.

Актуальний курс злотого до гривні

Актуальний курс валют злотого до гривні можна подивитись на різних онлайн-ресурсах. Ось до прикладу сайт Мінфін.

Обмін "з рук" у Польщі

Хоча такий спосіб обміну вже практично зник, досі зустрічаються вуличні "міняли", які пропонують обміняти валюту за вигіднішим курсом, ніж у банку чи канторі. Слід розуміти, що такі валюто-обмінні операції в Польщі є поза законом і у разі шахрайства вам ніхто не зможе допомогти. Намагайтеся уникати таких операцій.

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