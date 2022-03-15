Как обменять гривны в Польше: какой курс, есть ли комиссия

Уже около 1,8 миллиона украинских беженцев разместились в Польше из-за войны войны России против Украины.

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что уже около 2,7 миллиона украинских женщин, детей и старших граждан выехали за границу, спасаясь от российских бомб и ракет. Среди них более 1,8 миллиона украинцев отправились именно в Польшу. Крупнейшие польские города Краков и Варшава уже не в состоянии принимать беженцев, поэтому украинцам рекомендуют поселяться в меньших городках. Польские власти подчеркивают, что инфраструктура хорошо развита и там. ТСН.ua в свою очередь рассказывает, как обменять гривны в Польше, какой курс и есть ли комиссия.

Имеет ли смысл брать гривну в Польшу

Первое, что стоит отметить, лучше отказаться от идеи ехать в Польшу с украинской национальной валютой. Да поменять в местных обменных пунктах гривну на злотый можно, однако курс будет мягко говоря не выгоден. Если уж так случилось, что вы не успели обменять гривну на другую иностранную валюту – доллар или евро – менять гривну на злотый лучше ближе к границе. Чем дальше по территории Польши двигаться от границы, тем менее выгодным будет курс. Лучше всего позаботиться об обмене валют заранее и обменять гривну на злотых в ближайших приграничных украинских городах – в Луцке и Львове, например, курс будет самым выгодным.

Где в Польше можно обменять деньги

Пункты обмена валюты в Польше называются "Kantor" (кантоp) или "Kantor wymiany walut". Найти их можно где угодно, они также традиционно располагаются на вокзалах, в аэропортах и в исторических частях городов, однако лучше таких обменных пунктов избегать, поскольку нередко курс валют там оставляет желать лучшего.

Выгодный курс обмена валют в Польше предлагают обменники, расположенные в торговых центрах и галереях.

Обменные пункты есть и на каждом пограничном пропускном пункте, однако курс обмена валют на границе не самый лучший ни на обмен гривен на злотый, ни на обмен долларов или евро. Старайтесь спланировать свои расходы таким образом, чтобы обменять валюту до границы, или иметь возможность сделать это уже где-то в Польше.

Обменять валюту можно и в банках, туристы нередко считают, что там курс может быть более выгодным, однако это не всегда так. На практике в Канторах чаще курс все же лучше, чем в банках. В то же время, в польских банкоматах можно без проблем снять злотый по текущему курсу, который устанавливает непосредственно банк, который выпускал вашу карту на момент выдачи денег. Размер комиссии, а также другие условия снятия наличных денег в Польше устанавливаются вашим банком. Обычно комиссия более или менее приемлема.

Кстати, хоть и Польша является членом Евросоюза, евро в магазинах здесь принимают неохотно. Так что лучше и евро обменять заранее.

Актуальный курс злотого к гривне

Актуальный курс валют злотого по отношению к гривне можно посмотреть на различных онлайн-ресурсах. Вот к примеру сайт Минфин.

Обмен "с рук" в Польше

Хотя такой способ обмена уже практически исчез, до сих пор встречаются уличные "менялы", которые предлагают обменять валюту по более выгодному курсу, чем в банке или канторе. Следует понимать, что такие валютообменные операции в Польше вне закона и в случае мошенничества вам никто не сможет помочь. Старайтесь избегать таких операций.

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