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Хто не підлягає мобілізації у період воєнного стану

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Хто не підлягає мобілізації у період воєнного стану

Хто не підлягає мобілізації у період воєнного стану / УНІАН

Загальна мобілізація - оперативний механізм, за допомогою якого поповнюються лави ЗСУ. Проводиться вона по всій території України. Але є особи, які не підлягають мобілізації навіть під час оголошення воєнного стану.

24 лютого 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Проте в статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію" призову на військову службу не підлягають наступні категорії військовозобов'язаних громадян:

  • ті, хто був заброньований на період мобілізації і на воєнний час державними органами влади і іншими державними організаціями, органами місцевого самоврядування, за установами, підприємствами та організаціями;
  • ті, хто був визнаний медкомісією тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров'я (до шести місяців з необхідністю проходження повторної комісії);
  • чоловіки і жінки, на утримуванні яких знаходиться троє і більше дітей до 18 років (можуть бути призвані на військову службу лише у разі їхньої згоди і тільки за місцем проживання);
  • чоловіки і жінки, які одні виховують дитину/дітей віком до 18 років (можуть бути призвані на військову службу лише у разі їхньої згоди і тільки за місцем проживання);
  • чоловіки і жінки, які виховують дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років;
  • чоловіки і жінки, на утримуванні яких перебуває дитина з інвалідністю (з видами порушень функцій організму III-IV ступеня їх вираження);
  • чоловіки і жінки, які виховують повнолітню (18 -23 років) дитину, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;
  • чоловіки і жінки, які є опікунами, усиновителями, прийомними батьками, піклувальниками, батьками-вихователями і утримують дітей-сиріт і тих дітей, які були позбавлені батьківського піклування (віком до 18 років);
  • ті, які займаються постійним доглядом за особами, що потребують піклування (в разі, якщо немає інших громадян, які можуть взяти на себе цей догляд);
  • народні депутати, депутати Верховної Ради АР Крим;
  • а також працівники певних органів:
    • військового управління, військових частин, установ, підприємств та організацій;
    • ЗСУ;
    • Міністерства оборони України;
    • Служби безпеки України;
    • Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;
    • Національної гвардії України;
    • Служби зовнішньої розвідки України;
    • Національної поліції України;
    • Державної прикордонної служби України;
    • Національної гвардії України;
    • Національного антикорупційного бюро України;
    • податкової міліції;
    • Управління державної охорони України;
    • Державного бюро розслідувань;
    • Державної виконавчої служби України.
  • інші військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законами випадках.

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