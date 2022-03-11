Хто не підлягає мобілізації у період воєнного стану / УНІАН

Хто не підлягає мобілізації у період воєнного стану

Хто не підлягає мобілізації у період воєнного стану

Загальна мобілізація - оперативний механізм, за допомогою якого поповнюються лави ЗСУ. Проводиться вона по всій території України. Але є особи, які не підлягають мобілізації навіть під час оголошення воєнного стану.

24 лютого 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Проте в статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію" призову на військову службу не підлягають наступні категорії військовозобов'язаних громадян:

ті, хто був заброньований на період мобілізації і на воєнний час державними органами влади і іншими державними організаціями, органами місцевого самоврядування, за установами, підприємствами та організаціями;

ті, хто був визнаний медкомісією тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров'я (до шести місяців з необхідністю проходження повторної комісії);

чоловіки і жінки, на утримуванні яких знаходиться троє і більше дітей до 18 років (можуть бути призвані на військову службу лише у разі їхньої згоди і тільки за місцем проживання);

чоловіки і жінки, які одні виховують дитину/дітей віком до 18 років (можуть бути призвані на військову службу лише у разі їхньої згоди і тільки за місцем проживання);

чоловіки і жінки, які виховують дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років;

чоловіки і жінки, на утримуванні яких перебуває дитина з інвалідністю (з видами порушень функцій організму III-IV ступеня їх вираження);

чоловіки і жінки, які виховують повнолітню (18 -23 років) дитину, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

чоловіки і жінки, які є опікунами, усиновителями, прийомними батьками, піклувальниками, батьками-вихователями і утримують дітей-сиріт і тих дітей, які були позбавлені батьківського піклування (віком до 18 років);

ті, які займаються постійним доглядом за особами, що потребують піклування (в разі, якщо немає інших громадян, які можуть взяти на себе цей догляд);

народні депутати, депутати Верховної Ради АР Крим;

а також працівники певних органів: військового управління, військових частин, установ, підприємств та організацій; ЗСУ; Міністерства оборони України; Служби безпеки України; Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; Національної гвардії України; Служби зовнішньої розвідки України; Національної поліції України; Державної прикордонної служби України; Національної гвардії України; Національного антикорупційного бюро України; податкової міліції; Управління державної охорони України; Державного бюро розслідувань; Державної виконавчої служби України.

інші військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законами випадках.

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