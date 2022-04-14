В Україні на 14 квітня погоджено 9 гуманітарних коридорів: маршрути

В Україні на 14 квітня погоджено 9 гуманітарних коридорів: маршрути

Сьогодні евакуаційні маршрути в Луганській області працюватимуть за умови припинення вогню окупантами.

На сьогодні, 14 квітня, в Україні погоджено 9 гуманітарних коридорів.

Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

На власному транспорті можна буде виїхати з Маріуполя, Бердянська, Токмаку та Енергодару до Запоріжжя.

"Нажаль, через погодні умови автобуси для евакуації не можуть поки їхати цим маршрутом – розмито дорогу на ділянці маршруту між Запоріжжям та містом Василівка", - пояснила Верещук.

Також за умови припинення обстрілів з боку окупаційних військ сьогодні працюватимуть евакуаційні маршрути в Луганській області.

З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут.

Місце зборів: проспект Хіміків, 28.

З міста Лисичанськ до міста Бахмут.

Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

З міста Попасна до міста Бахмут.

Місце зборів: вул. Первомайська, 42

З міста Рубіжне до міста Бахмут.

З селища Гірське до міста Бахмут.

Місце зборів: вул. Гагарина, 13.

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