В Україні на 14 квітня погоджено 9 гуманітарних коридорів: маршрути

Сьогодні евакуаційні маршрути в Луганській області працюватимуть за умови припинення вогню окупантами.
На сьогодні, 14 квітня, в Україні погоджено 9 гуманітарних коридорів.
Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
На власному транспорті можна буде виїхати з Маріуполя, Бердянська, Токмаку та Енергодару до Запоріжжя.
"Нажаль, через погодні умови автобуси для евакуації не можуть поки їхати цим маршрутом – розмито дорогу на ділянці маршруту між Запоріжжям та містом Василівка", - пояснила Верещук.
Також за умови припинення обстрілів з боку окупаційних військ сьогодні працюватимуть евакуаційні маршрути в Луганській області.
- З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут.
Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
- З міста Лисичанськ до міста Бахмут.
Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
- З міста Попасна до міста Бахмут.
Місце зборів: вул. Первомайська, 42
- З міста Рубіжне до міста Бахмут.
- З селища Гірське до міста Бахмут.
Місце зборів: вул. Гагарина, 13.
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