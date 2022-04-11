Марс у Рибах 15 квітня: що на нас чекає в цей час

Марс у Рибах 15 квітня: що на нас чекає в цей час

Риби – найзагадковіший знак зодіаку, прояви планет у цьому знаку мають відтінок таємничості, духовності, певної жертовності в ім'я добра.

Знак Риби дуже виражений у квітні, тут перебувають чотири планети (Юпітер, Нептун, Венера та від 15 квітня, від 06:06 за київським часом – Марс). З одного боку, таке скупчення планет в одному знаку може означати схильність до самообману, самотності, та з іншого боку, друга половина місяця є дуже ефективним періодом для творчих особистостей, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Якщо розглядати можливості, які пропонує Всесвіт у масштабах держави і навіть усього світу на другу половину квітня – першу половину травня, то можна очікувати згладжування гострих конфліктів, зниження войовничості, але водночас посилення шпигунства, хибної інформації, обманів, активізації прихованих ресурсів.

Від 15 квітня до 25 травня 2022 року – сприятливий час для секретних служб, військової розвідки, створення прихованих схем заробітку, маніпуляцій фактами та різними мовними хитрощами з метою нав'язати масам людей певні переконання. Можливі заклики до повалення влади та інші провокації, які дають бажаний результат.

12 квітня станеться рідкісне поєднання Юпітера та Нептуна в Рибах, минулого разу таке з'єднання було в березні 1856 року. Якщо звернутися до історії, то виявимо, що рік приніс багато позитивних подій. Наприклад, 30 березня 1856 року був підписаний Паризький трактат, який формально поклав край Кримській війні.

На світовій карті військових конфліктів не лише Україна є гарячою точкою. У найближчі кілька місяців цілком можливе досягнення мирних угод у різних країнах, завершення бойових дій, заморожування збройних конфліктів, але ціною великої кількості жертв.

Марса в Рибах активізує вплив поєднання Юпітера та Нептуна в Рибах на різних рівнях. Знак Риби пов'язаний із далекими зарубіжними країнами, з морями та океанами, а також із психологією, медициною, релігіями. У другій половині квітня збільшиться кількість людей, які бажають виїхати за кордон, змінити країну для проживання, пізнати культуру та традиції інших народів. Розмиваються межі, люди схильні діяти потай, все тече і змінюється м'яко, тихо.

Те, що буде розпочато у квітні–травні, дасть видимий результат у листопаді–грудні 2022 року. Це можуть бути винаходи у сфері медицини, прорив у лікуванні психологічних захворювань, виникнення нових релігій. Багато подій будуть пов'язані з водою, почнеться розвиток інфраструктури в портах та морського транспорту. Можливі нові пандемії, збільшення швидкості танення льодовиків та кліматичні зміни.

Транзит Марса у знаку Риб – це період уявної відкритості, тобто люди навмисно тактовно замовчують чи спотворюють інформацію про себе, водночас вивчаючи співрозмовника. З'єднання з управителем цього знаку – Нептуном – станеться 18 травня, на зовнішньому плані можна буде спостерігати затихання агресії, а також будь-якої діяльності, у тому числі військових конфліктів. Та насправді події стають невидимими, або їхні справжні мотиви старанно приховуються. У другій половині травня дуже обережно треба приймати будь-які запрошення, погоджуватися на той чи інший проєкт, роботу, оскільки вже у червні можуть бути виявлені підводні камені.

Наприкінці травня все може взагалі кардинально змінитися, тому транзит Марса у Рибах – не найкращий час для планування, рішучих дій, початку важливих робіт. Справа буде просуватися нерівномірно – то затихатиме, то знову активізуватиметься. За можливості, перенесіть усі свої важливі справи на червень 2022 року.

Марс у знаку Риб сприяє волонтерській діяльності, але водночас також збільшиться частка шахраїв, які бажають отримати вигоду з нещасть інших – наприклад, з'являться численні фальшиві збирачі пожертв для потреб церкви, знедолених людей тощо. Гарний час для того, щоб влаштовувати благодійні акції, наприклад, збирання речей для дитячих будинків або нужденних.

Марс – воїн, захисник, планета Вогню, у водній стихії знаку Риби не може на повноцінно виявити свої якості. Юпітер та Нептун є управителями знаку Риби, тобто мають сильний статус у ньому. Юпітер в астрології називають планетою–благодійником, Нептун закликає рятувати весь світ, часом жертвуючи власними інтересами. Транзит Марса у Рибах від 15 квітня до 24 травня 2022 року максимально включає енергії Юпітера та Нептуна. Люди особливо активно відгукуються на заклик допомогти іншим, будь-яка дія виконується щиро, викладаючись до кінця. Втім, з таким самим натхненням воїни йдуть у бій, ігноруючи елементарний самозахист.

Марс у Рибах може зробити видимим те, що ховалося від чужих очей, – як хороше, так і погане. Знак Риби завершує зодіак, пов'язаний із поняттям карми, з таємницями. Кожна людина має те, що вона не хоче демонструвати світові. Період поєднання Марса із Нептуном (середина травня 2022 року) – це період роздавання боргів, тому якщо відбуватимуться негативні події, їхні причини – у минулому. Зазвичай це розплата за минулі гріхи. Але якщо людина чиста, світла, то в травні вона отримає нагороду від Всесвіту за свої добрі справи.

Друга половина квітня – перша половина травня можуть запам'ятатися гучними викриттями, суспільним надбанням можуть стати махінації, деякі скандальні подробиці чийогось життя. Втім, все відбувається випадково, з необережності, з дивного збігу обставин. Але відкривається якась частина істини, та повністю всю картину можна буде зрозуміти наприкінці травня 2022 року.

Марс у Рибах почувається некомфортно, адже вогняна планета у Рибах, де стихія Води має максимальну силу, втрачає свої якості. Проте Марс, переміщуючись у Рибах, з'єднуючись з іншими планетами, активізує як позитивні якості знаку і планет, так і негативні, часто надає подіям фатальний характер. Через це часто з волі імпульсу, під впливом емоцій виникають сильні бажання, які суперечать довгостроковим планам.

Під час транзиту Марса у Рибах скандали провокуються навмисно, щоб приховати справжній стан речей. Багато хто зауважить, що обстановка в колективі стала нездоровою, виникають інтриги, незрозумілі ситуації, в яких начебто ніхто не винен, та втрати дуже відчутні. Справжні причини, мотиви та вчинки людей незрозумілі та погано піддаються аналізу. Справи гальмуються, наштовхуються на невидимі перешкоди.

Щоб максимально сприятливо використати енергію Марса в Рибах, варто зосередитися на індивідуальній роботі, зайнятися дослідженням та розвитком своїх внутрішніх здібностей. Або ж присвятити себе найближчим часом безкорисливому служінню іншим, волонтерській діяльності. За правильного використання планетарних впливів можна відкрити нові можливості, особливо пов'язані з темою зарубіжжя, вищої освіти, творчості.

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