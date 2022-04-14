У деяких районах Миколаєва третій день немає водопостачання

У деяких районах Миколаєва третій день немає водопостачання

Вирішити проблему в місті обіцяють до п'ятниці.

Комунальники Миколаєва намагаються відновити централізоване водопостачання, яке зникло у декількох районах міста.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич у "Телеграмі".

"Вони вже усунули проблему з електромережею і перевели насоси на резервну лінію, але паралельно виникли інші технічні збої. Для вирішення проблеми їм потрібен ще мінімум четвер, максимум – п’ятниця", - сказав мер.

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Очільник міста попросив жителів із розумінням поставитись до ситуації і зберігати спокій.

Зазначимо, в деяких районах Миколаєва проблеми з водопостачанням виникли у вівторок, 12 квітня.

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