В некоторых районах Николаева третий день нет водоснабжения

Решить проблему в городе обещают до пятницы.
Коммунальщики Николаева пытаются восстановить централизованное водоснабжение, пропавшее в нескольких районах города.
Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич в "Телеграмме".
"Они уже устранили проблему с электросетью и перевели насосы на резервную линию, но параллельно возникли другие технические сбои. Для решения проблемы им нужен еще минимум четверг, максимум – пятница", — сказал мэр.
Глава города попросил жителей с пониманием отнестись к ситуации и сохранять спокойствие.
Отметим, что в некоторых районах Николаева проблемы с водоснабжением возникли во вторник, 12 апреля.
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