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В некоторых районах Николаева третий день нет водоснабжения

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В некоторых районах Николаева третий день нет водоснабжения

pixabay.com

Решить проблему в городе обещают до пятницы.

Коммунальщики Николаева пытаются восстановить централизованное водоснабжение, пропавшее в нескольких районах города.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич в "Телеграмме".

"Они уже устранили проблему с электросетью и перевели насосы на резервную линию, но параллельно возникли другие технические сбои. Для решения проблемы им нужен еще минимум четверг, максимум – пятница", — сказал мэр.

Глава города попросил жителей с пониманием отнестись к ситуации и сохранять спокойствие.

Отметим, что в некоторых районах Николаева проблемы с водоснабжением возникли во вторник, 12 апреля.

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