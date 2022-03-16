"Женемо їх і відбираємо техніку" - Кім про успіхи українських військових у Миколаєві

"Женемо їх і відбираємо техніку" - Кім про успіхи українських військових у Миколаєві

До Миколаєва приїхали військові медики із різних країн.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім розповів про ситуацію у регіоні станом на ранок 16 березня. За його словами, до Миколаєва приїхали військові медики із США, Британії, Канади, Австралії.

Про це заявив Віталій Кім у своєму відеозверненні.

"До нас приїхали військові медики із різних країн - США, Британії, Канади, Австралії. Вони зараз будуть формуватися тут, щоб у на підвищилася кваліфікація на полі бою щодо медицини. Приїхали нам допомагати - будуть організовані групи, навчання, щоб посилити та покращити медицину на лінії фронту", - розповів він.

Також голова Миколаївської ОДА розповів про військову ситуацію:

"Поповнюємо запаси, посилюємо продовольство, посилюємо наш захист. Сьогодні висуватимемося з гуманітарним вантажем по селах, які звільнили наші військові. Також перевозимо людей на безпечну територію. З погляду військового – добре триває робота. Не без втрат з нашого боку, але втрати ворога значно вищі. Ми рухаємось і женемо їх, відбираємо техніку. Серйозні вчора були успіхи за спецтехнікою їхньою, розвідці".

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