Основная информация о том, кто такие "кадыровцы" в материале ТСН.ua.

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабную войну. И с тех пор неоднократно появлялись сообщения о том, что на российской стороне воюют так называемые "кадыровцы". Не все украинцы знают, кто они такие, и зачем Москва использует их для войны в Украине.

Кто такие "кадыровцы"?

Термин "Кадыровцы" ( последователи Кадырова ) используется для идентификации населения Чечни, которое является членами парамилитарных подразделений и поддерживает Ахмата Кадырова (бывшего президента Чеченской республики). По данным некоторых публицистических источников, кадыровцы являются личной охраной (гвардией) президента Чеченской республики Рамзана Кадырова. Также они входят в состав войск Национальной гвардии РФ – 141-й специализированный моторизированный полк.

История кадыровцев

История кадыровцев

В 2006 году Рамзан Кадыров создал два батальона: "Юг" и "Север". Они сразу вошли в состав 46-й ОБРОН ВВ МВД России.

Каждый из этих батальонов состоял из:

3 патрульных рот;

1 разведывательной роты;

подразделений обеспечения (взвод материально-технического обеспечения, связи, медицинский).

Общая численность этих батальонов составила более 1200 человек. Их комплектовали только военнослужащими, проходившими службу по контракту.

Некоторые правозащитники еще в 2006 году утверждали, что определенные операции, проводимые кадыровцами, сопровождались серьезными нарушениями прав человека. Также существует утверждение, что в Чеченской республике " кадыровцев боятся больше, чем фереральных служащих ". Сами военные формирования Рамзана Кадырова формируются из людей, которые во время межвоенного периода в Чечне совершали экономические и даже уголовные преступления.

С 2010 года батальон "Север" был превращен в 141-й специализированный моторизированный полк имени Героя РФ Ахмат-Хаджи Кадырова. А уже с осени того же года его начали доукомлектовывать военными призывниками.

Батальон "Север" на 2010 год имел численность более 700 военнослужащих. В настоящее время он базируется в Грозном. Командир батальона "Север" – Герой РФ полковник Алибек Делимханов, являющийся родным братом депутата Госдумы Адама Делимханова.

Батальон "Юг" на 2011 год имел численность около 500 человек и базируется в населенном пункте Ведено. До постройки специального военного городка в Ведено они дислоцировались в Итумкалимском, Шатойском, Курчалойском, Шаройском, Шалинском районах. Командир батальона "Юг" – полковник Анзор Абдулганович Магомадов.

В феврале 2010 года военнослужащие 15-го и 29-го отрядов спецназначения внутренних войск разведподразделений сообщали, что часть батальона "Север", сопровождавшая их бойцов, не помогала другим военнослужащим в бою с выявленным отрядом боевиков.

Также кадыровцы, лейтенанты из батальона "Север" Заура Дадаева и Бислан Шаванов обвиняются в убийстве Бориса Немцова (политик — убит 27 февраля 2015 года).

Состав "кадыровцев" и их вооружение

Большая часть личного состава "кадыровцев" в разное время состояла из действующих неопределенных боевиков.

Подразделение "кадыровцев" состояло из 10 рот. Они непосредственно входят в Министерство внутренних дел РФ. Общая численность всех кадыровцев 700-4000 бойцов.

В вооружение кадыровцев кроме стрелкового оружия входят гранатометы, боевые машины пехоты и бронетранспортеры.

"Кадыровцы" и их роль в войне в Украине

"Кадыровцы" принимают участие в войне России с Украиной / 24 канал

В российско-украинской войне 2014 года чеченские боевики "кадыровцы" активно участвовали (батальон "Восток" и "Чеченский Батальон Смерти").

Также "кадыровцы" принимают участие в полномасштабной войне России с Украиной, которая началась утром 24 февраля 2022 года. 26 февраля 2022 Рамзан Кадыров подтвердил, что его боевики были дислоцированы на территории Украины.

27 февраля в "Независимый Киев" было доложено об уничтожении украинскими ракетами под Гостомелем чеченской колонны, состоявшей из 56 танков. Кадыровцы скрывались за гражданской инфраструктурой, поэтому ракетный удар был отложен. 1 марта 2022 Рамзан Кадыров подтвердил, что в Украине были чеченские потери. По его словам, были убиты двое боевиков и еще 6 ранены.

14 марта 2022 года Рамзан Кадыров выложил видео, согласно которому Адам Делимханов (доверенное лицо Кадырова и депутат Госдумы РФ) находится в селе Безименное, близ Мариуполя. На видео депутат рассказывает, что "подразделение, состоящее из 5000 человек, прибыло на место".

Читайте также: