Сили оборони їх затримують і знешкоджують.

У Києві продовжують діяти ворожі диверсійні групи. Водночас у столиці затримали вже понад 100 підозрюваних у диверсійних діях.

Про це в інтерв'ю виданню РБК-Україна розповів голова Київської військової адміністрації Микола Жирнов.

"На території області та міста діють диверсійно-розвідувальні сили противника. Але силами оборони їх затримують і знешкоджують. На даний момент затримано 105 осіб, підозрюваних у диверсійних діях. Всі підозрілі ми відстежуємо і відразу вживаємо відповідних заходів", - розповів Микола Жиров.

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