Астрологічний прогноз на 17 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли вітаються активні дії та рух уперед, без роздумів, заминок та зупинок. Потужна енергія, якою нагороджують людей нинішню місячну добу, добре піддається контролю, тому не завдасть незручностей та дискомфорту.

Символ дня: сонце.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Щасливий день: 3.

Щасливий колір дня: фіолетовий, бордовий.

Щасливі камені дня: циркон, авантюрин.

За яку частину тіла відповідає: печінка.

Хвороби дня: на стані організму сприятливим чином відіб'ється здоровий спосіб життя – насамперед заняття спортом та правильне харчування.

Сни дня: сновидіння цієї ночі особливо важливі для людей творчих професій, оскільки показують, наскільки відсотків людина використовує свій креативний потенціал. Сни, які залишать ранковий приємний "післясмак", свідчать про те, що людина реалізує себе максимально, і навпаки.

Афоризм дня: "Немає туману, з якого не було б виходу. Головне — триматися і йти вперед" (Ромен Роллан).

Геометрична фігура дня: вертикально витягнутий прямокутник.

Ангел-охоронець дня: Асфер – дарує моральну та фізичну силу.

Магія та містика дня: будь-які магічні дії повинні стосуватися поїздок та подорожей – можна створювати амулети та обереги, що захищають у дорозі, а під час ворожінь ставити питання щодо того, чи варто найближчим часом вирушати в дорогу чи ні.

Табу дня: сьогодні – як, втім, і завжди – небажано потурати своїм слабкостям та поганим звичкам.

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