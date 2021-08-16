День ангела 17 августа: кого поздравлять с именинами

День ангела в этот день отмечают носители 12 имен.

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 17 августа празднуют: Алексей, Андрей, Дарья, Денис, Дмитрий, Евдокия, Иван, Ирина, Константин, Кузьма, Михаил, Семен.

Мужские именины

Алексей

Имя Алексей с греческого языка переводится как "охраняющий".

Еще в детстве Алексей сильно привязан к матери. Он чувствует себя ее защитником. Сам по себе Алеша — очень дружелюбный, предпочитает больше делом заниматься, чем болтать впустую. В определенном смысле такие люди честолюбивы. Маленький Алеша умеет нравится взрослым и иногда этим пользуется.

Бесконечные переживания по любому поводу часто приводят к развитию у Алексея творческих способностей. Большинство владельцев такого имени очень терпеливые люди. Они всегда уверены в своих силах. Алексей всегда старательно исполняет свои обязанности. Он способен сделать хорошую карьеру в различных отраслях. Также Алексею присущи такие черты как вдумчивость, тактичность от природы и умение общаться с людьми. Это помогает достигать Алексею больших успехов в дипломатии.

Андрей

Имя происходит от греческого слова "Андрос", что означает "мужественный" или "отважный".

Мальчик в детстве похож на маму, хотя это сходство больше внешнее. Маленький Андрей — подвижный и непоседливый. Любит активные игры, он хорошо учится, но требует постоянного внимания и контроля.

Характер Андрея импульсивный и непредсказуемый. Сложно предположить, что он сделает в следующую минуту, впрочем Андрей никогда не жалеет о содеянном. Изменчивость проявляется и в личной жизни. Признание в любви одной девушке или женщине не помешает ему завтра же выдать свою горячую симпатию другой, за что женщины часто на него обижаются.

Денис

Имя Денис — это одна из форм имени Дионисий, с древнегреческого переводится как "посвященный Дионису».

Денис — веселый и общительный человек. Он склонен к аналитической работе, что вовсе не исключает прекрасное воображение. Он может легко работать как в театре, так и банковским аналитиком. Он может быть ярким и экспрессивным, но только в привычной компании. В компании с ним вам редко будет скучно, он умеет приятно проводить время.

Денис пользуется популярностью у женщин, хотя его и нельзя назвать мачо. Он прямолинеен, впрочем, когда влюбляется по-настоящему, то становится аккуратный и его подход может поменяться. За своей женой может ухаживать долго. После официального заключения брака может стать вспыльчивым, так что второй половинке нужно быть осторожной.

Дмитрий

Древние греки считали, что имя Дмитрия означает "посвященный богине Деметре».

Маленькой Дима обычно больше похож на маму, но с возрастом это становится не так заметно. Он хороший малыш и легко находит общий язык со сверстниками.

Взрослый Дмитрий настойчив, изобретателен и с оригинальным складом ума. Его настойчивость легко передается окружению. Дмитрий — надежный и хороший друг. Аналитический ум и сообразительность Дмитрия помогают ему быстро продвигаться по службе. Он умеет производить хорошее впечатление, что дает ему еще одно конкурентное преимущество в жизни. Надежность и основательность Дмитрия делают из него хорошего мужа и любящего отца.

Иван

Имя Иван (Иоанн) означает "помилован Богом", "милость Божья", "подарок Божий".

Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван неторопливый и в спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. В бизнесе легко решают организационные вопросы, уверенно чувствуют себя в окружении творческих людей. Из таких ребят выходят замечательные инженеры и технологи. Их серьезное отношение к работе вызывает уважение коллег и руководства.

В семейных отношениях Иван — это примерный муж и замечательный отец. Он тщательно подходит к выбору любимой. Обычно Иван идеальный отец, хотя иногда чрезмерно балует детей.

Константин

Константин — это имя латинского происхождения и в переводе означает "устойчивый" или "постоянный".

Во взрослом возрасте Константин становится более смелым и решительным, он спокойно выслушивает советы и всегда оставляет решение за собой. Работа — это одна из важнейших сфер в его жизни. Он легко достигает успеха в бизнесе или двигаясь по карьерной лестнице. Константин имеет прекрасную деловую интуицию, хотя в других сферах жизни она не проявляется.

Семья у Кости стоит не на первом месте. Она для него важна, но скорее как обязательная программа жизненного успеха. Он достаточно хороший семьянин, любит детей и жену. Костя с удовольствием отдыхает с семьей, но требует периодического самостоятельного отдыха. Нередко Константин бывает женат несколько раз.

Кузьма

В переводе с греческого Кузьма (Косма) означает "кузнец".

Кузьма — чувствительный человек. Он легко поддается влиянию друзей. Не всегда уверен в себе, хотя бывает упрям и настойчив, иногда безосновательно говорит "нет", что является лишь способом самоутверждения. Кузьма — молчаливый, терпеливый, обязательный, хорошо приспосабливается к обстоятельствам, любит путешествовать. Мужчина с этим именем выбирает профессии, связанные с поездками. Парень по имени Кузьма любит природу, животных, может быть лесничим, сотрудником природных заказников.

Михаил

На Ближнем Востоке имя было популярным у евреев и первоначально звучало как Михаэль и в переводе означает "кто как Бог".

Михаил с малого возраста — доброжелательный и общительный парень. Он обычно имеет отличную коммуникабельность, с ним легко устанавливать контакт. Он не подвержен злопамятности, Михаил или прощает обиды или просто их забывает. В работе Михаил ответственный и настойчивый работник. Он легко справляется с работой связанной с управлением людьми, хотя и не сильно стремится к этому. Прекрасные данные у него в сфере финансовых услуг и других сферах связанных с аналитикой.

Михаил к женщинам относится с особой трепетностью. Он так долго может любить любимую, что недостатки увидит через много-много лет. Дети для Михаила является очень важной составляющей семейной жизни. Обожает радовать своих детей подарками и с удовольствием уделяет им внимание.

Семен

Лингвисты утверждают, что имя Семен происходит от древнего иудейского имени Симеон и в переводе означает "слушающий", "услышанный Богом".

Семен наделен энергичностью, настойчивостью и самолюбием. Энергичность ему присуща в начале любого задуманного мероприятия, а упорство позволяет его довести до конца. В то же время он очень обидчив.

В работе Семену помогает его богатое воображение. Он может быть отличным иллюстратором, дизайнером, модельером. Однако нередко Семен выбирает обычную профессию, где тоже добивается определенного успеха.

Семейные отношения Семен строит довольно долго и осторожно. Его требовательность к взаимоуважению часто не проходит проверку временем, так что он старается лишний раз не торопиться. Семен хороший семьянин и прекрасный хозяин дома. Он с легкостью помогает жене, считая это необходимым проявлением любви. Семен любит своих детей и проводит с ними много свободного времени.

Женские именины

Дарья

В имени Дарья нет единой версии происхождения. Одни исследователи считают, что это слово персидское, которое означает "обладающая благами". А другие ученые уверены, что это славянское слово, которое означает "дарованная".

Дарья легко и быстро принимает решения, над которыми другие могут рассуждать неделями. В работе Дарья — отличный исполнитель, но руководящие должности могут даваться ей с трудом. Дарья болезненно относится к любой критике и редко возьмет на себя ответственность за отрицательный результат.

Ее легкое отношение к жизни распространяется и на семейные отношения. Дарья больше любит непринужденный флирт и отношения без обязательств. Семью создает достаточно поздно, что ее саму не волнует, но сильно огорчает ее близких.

Евдокия

Имя Евдокия появилось в Византии, образовалось оно от слова "еудокиа", что в переводе с древнегреческого языка означает "благодарность", "доброе желание", "благоволение".

Девушки с этим именем красивы и имеют стройную фигуру, притягивают взгляды мужчин. Евдокия ухаживает за своей внешностью, постоянно в курсе модных тенденций. Наделена гордостью и самомнением, не выносит критических замечаний, по внутреннему составу чувствительная и уязвимая девушка.

Она доверяет тем, кто ей дорог. Евдокия — общительная и откровенная, умеет понимать шутки. Женщина с этим именем — энергичная и твердая и способна достичь многого в своей профессии. Служебные обязанности не станут мешать созданию хорошей семьи. Во взаимоотношениях для нее нет середины — или идеал, или ничего. Поскольку требования к выбору мужа завышены, с замужеством Евдокия затягивает. Однако поздний брак оказывается счастливым.

Ирина

Лингвисты считают, что имя Ирина происходит от имени древнегреческой богини Эйрены и в переводе означает "мир" или "спокойствие".

Ирина — активная, дружелюбная, целеустремленная. Ее активная жизненная позиция иногда настолько поразительна на фоне других людей, что бросается в глаза. Целеустремленность помогает ей в продвижении по службе. Она ответственна и легко уживается в коллективе. Ира любит похвалу, это может проявляться в так называемом "синдроме отличницы". Семья у Ирины занимает хоть и важное, но часто не первое место. Она не любит подчиняться и ищет партнера или равного или уже с очень выраженными лидерскими качествами.

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