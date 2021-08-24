Талибы начали назначать министров

Накануне был назначен временный глава центробанка.

Движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, назначило нескольких временных министров.

Об этом сообщает во вторник, 24 августа, агентство Pajhwok.

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Так, и.о. главы МВД назначен Садр Ибрагим, и.о. министра финансов — Гуль Ага, обязанности главы разведслужб будет исполнять Наджибулла.

Кроме того, движение назначило своих представителей на должности министров образования, высшего образования и губернатора столицы страны Кабула.

Напомним:

Лидеры талибов планируют сформировать совет из 12 человек для управления Афганистаном. По предварительной информации, в совет войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группировки "Сеть Хаккани" Халиль аль-Рахман Хаккани.

По предварительной информации, в совет войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группировки "Сеть Хаккани" Халиль аль-Рахман Хаккани. В свою очередь последняя неподконтрольна талибам провинция Афганистана бросила вызов : лидер сопротивления отказался сложить оружие.

: лидер сопротивления отказался сложить оружие. Между тем люди в панике продолжают покидать Афганистан.

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