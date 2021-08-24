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Талибы начали назначать министров

Талибы начали назначать министров

Associated Press

Накануне был назначен временный глава центробанка.

Движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, назначило нескольких временных министров.

Об этом сообщает во вторник, 24 августа, агентство Pajhwok.

Так, и.о. главы МВД назначен Садр Ибрагим, и.о. министра финансов — Гуль Ага, обязанности главы разведслужб будет исполнять Наджибулла.

Кроме того, движение назначило своих представителей на должности министров образования, высшего образования и губернатора столицы страны Кабула.

Напомним:

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