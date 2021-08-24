Jerry Heil вместе с фанатами спела песню об Украине: "Это современный гимн молодежи"

Jerry Heil вместе с фанатами спела песню об Украине: "Это современный гимн молодежи"

Также артистка сняла видеоработу на трек.

Украинская певица Jerry Heil, которая недавно выпустила клип на песню "ТукТукТук", зрелищно поздравила Украину с Днем Независимости.

Исполнительница вместе с хором своих поклонников из разных уголков страны спела чувственную песню об Украине. Трек она назвала "Гимн молодежи".

"Все в детстве мерялись, у кого мама моложе? Нам, украинцам, повезло! У нас очень молодая и красивая мама! Давайте беречь ее! Давайте опекать ее! Ее будущее — наше будущее!" — чувственно рассказала Jerry Heil.

Также исполнительница сняла клип на новую песню. В видео Jerry Heil вместе со своими подписчиков идет по пешеходном мосту в Киеве и поет "Гимн молодежи".

"Надеюсь, этот трек сможет стать гимном молодежи — светлый, заряжающий, объединяющий, мощный — как мы. Продолжение следует!" — заинтриговала знаменитость.

Напомним, Джамала и TAYANNA также поздравили Украину с Днем Независимости. Певицы запремьерилы новый клип на песню "Моя Земля".

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