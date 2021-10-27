В Украине подорожала говядина: какая стоимость мяса

В стране уменьшается поголовье скота.

На украинском рынке стоимость говядины бьет рекорды.

Причина удорожания – снижением производства, сообщает UBR.

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С начала года поголовье скота уменьшилось на 6,7%. В Украинском клубе аграрного бизнеса заявили, что по состоянию на 1 октября в стране 3,1 млн голов, в том числе 1,6 млн коров.

Средняя стоимость говядины в Украине:

гуляш – 230,28 грн/кг (+40% с начала 2021 года);

ребра – 140,48 грн/кг (+48%);

вырезка из говядины – 255 грн/кг (+28%).

Следует отметить, что за девять месяцев 2021 года экспорт говядины составляет 11,15 тыс. тонн. Больше всего мяса везут в Китай, Беларусь и Казахстан. Импорт составляет 10,7 тыс. тонн. В Украину говядину везут преимущественно из Австрии, США и Литвы.

Как сообщалось, несмотря на то, что в Украине в этом году собрали рекордный урожай гречки, цена на этот продукт будет увеличиваться. Эксперты прогнозируют рост стоимости гречихи на 15-20%.

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