В Кропивницком водитель маршрутки читает пассажирам стихи

Мужчина поднимает настроение пассажирам.

В Кропивницком водитель маршрутки №55 Юрий Бурла читает пассажирам стихи. Мужчина делает это для того, чтобы поднять пассажирам настроение.

Об этом пишет Суспільне.

Юрий Бурла работает водителем 20 лет. Стихи читает во время остановок, которые длятся одну-две минуты.

"Пока что мы друг другу не можем помочь финансово. Так хотя бы добрыми волшебными словами "спасибо" и "пожалуйста" поможем", — говорит он.

Стихотворение выбирает в зависимости от возраста пассажиров. Больше всего ему нравятся произведения Лины Костенко и Тараса Шевченко.

Горожанин Вадим Борщ каждое утро ездит этой маршруткой, чтобы послушать стихи Лины Костенко: "Это мне дает настроение и энтузиазм".

Напомним, в Запорожье в маршрутке №85 произошел конфликт между пассажиром и водителем. Последнему не понравилось, что дедушка хотел зайти в салон с тачкой. Маршрутчик обругал пенсионера, а потом изо всех сил хлопнул его дверью по голове.

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