У Кропивницькому водій маршрутки читає пасажирам вірші

Чоловік піднімає настрій пасажирам.

У Кропивницькому водій маршрутки №55 Юрій Бурла читає пасажирам вірші. Чоловік робить це для того, аби підняти пасажирам настрій.

Про це пише Суспільне.

Юрій Бурла працює водієм 20 років. Вірші читає під час зупинок, які тривають одну-дві хвилини.

"Наразі ми один одному не можемо допомогти фінансово. То хоча б добрими чарівними словами "дякую" і "будь ласка" допоможемо", - каже він.

Вірш обирає залежно від віку пасажирів. Найбільше йому подобаються твори Ліни Костенко і Тараса Шевченка.

Містянин Вадим Борщ щоранку їздить цією маршруткою, щоб послухати вірші Ліни Костенко: "Це мені дає настрій та ентузіазм".

Нагадаємо, у Запоріжжі у маршрутці №85 стався конфлікт між пасажиром та водієм. Останньому не сподобалося, що дідусь хотів зайти в салон із тачкою. Маршрутник облаяв пенсіонера, а потім щосили гепнув його дверима по голові.

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