В ОП анонсували амбітні плани "Великого будівництва" на Херсонщині

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко анонсував масштабну розбудову об’єктів соціальної інфраструктури на Херсонщині.

Зокрема, у 2022 році в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" розпочнуть зведення Льодової арени, парків та низки інших важливих об’єктів спортивної інфраструктури.

Про це він повідомив на брифінгу під час робочої поїздки до Херсона.

За словами Кирила Тимошенка, програма "Велике будівництво" з кожним роком збільшується по темах проєктів. Акцент наступного року планують зробити на будівництві лікарень, шкіл, садочків та розвитку спортивної інфраструктури. Зокрема, розпочнеться будівництво урбан-парку - на прикладі того, як було зроблено на ВДНГ у Києві.

"Такі урбан-парки будемо робити в кожному обласному центрі з наступного року. В тому числі і в Херсоні. Це не просто якийсь спортивний об'єкт. Це центр, магніт для молоді, де ще й можливо відпочивати. Я знаю, що у Херсона поки немає багато локацій, де можна відпочивати", - розказав Тимошенко.

Паралельно у Херсоні планують створити ще один парк для прогулянок і відпочинку, а також розпочати будівництво сучасного багатофункціонального спортивного комплексу та льодової арени.

"Окрім льодової арени з постійним льодом, Херсон отримає багатофункціональний спорткомплекс. Зараз іде проєктування і ми будемо виходити вже на роботи наступного року", - додав заступник голови ОП.

Він зазначив, що цього року Херсонська область першою серед інших областей завершила модернізацію приймальних відділень лікарень. На наступний рік у планується реконструкція дитячої та дорослої обласних лікарень.

"Багато в чому Херсонська область була першою в Україні. Якщо ми кажемо про Велике "будівництво", це і приймальні відділення. У 2021 році Херсонщина першою здала усі приймальні відділення в області. Я думаю, що зараз, коли іде пандемія Covid, це одне з найголовніших питань", - наголосив Тимошенко.

Цього року також розпочали модернізацію аеропорту Херсона та реконструкцію злітно-посадкової смуги. Очікується, що оновлений аеропорт відкриється вже у новому літньому сезоні.

Нагадаємо, будівництво та відновлення об'єктів соціальної інфраструктури є одним з пріоритетів програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

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