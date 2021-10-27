Фінал серіалу "Моя улюблена Страшко": чим здивує остання серія драмеді

Актори зізналися, що остання серія буде дуже зворушливою.

Сьогодні о 20.45 на телеканалі 1+1 вийде 48-ма фінальна серія українськомовного серіалу "Моя улюблена Страшко", який здобув популярність та любов глядачів.

Напередодні довгоочікуваного фіналу до студії "Твого дня" завітали актори серіалу Дар'я Баріхашвілі, яка виконує роль нареченої Яніни, та Артур Логай, який грає друга головного героя Андрія. Актори заінтригували глядачів, чим закінчиться історія про сором'язливу та добру Настю Глушко. Нагадаємо, у вчорашній серії у головних героїв стався пристрасний та гарячий поцілунок. Проте, до чого це призведе, чи вдасться Насті вберегти своє кохання, а Максу втримати бізнес – стане відомо вже завтра у фінальній серії.

пресслужба каналу "1+1"

"Коли я озвучувала нещодавно свою героїню у фінальній сцені, то сплакнула. Остання серія буде дуже зворушливою та емоційною", - прокоментувала Даша.

У соцмережах підіймалось багато суспільно важливих тем. Протягом усього сезону у Мережі набирав обертів особистий щоденник героїні ya_ne_strashko, у якому героїня Настя Глушко ділиться власними історіями, переживаннями та особистими проблемами, близькими кожному. А у рамках флешмобу #красивасерцем зірки ділилися пережитими історіями булінгу. Флешмоб підтримала Олександра Заріцька, Даша Астаф’єва, Меловін, Анна Різатдінова та інші. Користувачі розповідали свої історії психологічного тиску. Нагадаємо, Флешмоб проходив за підтримки Громадської правозахисної організації Ла Страда, а практикуючі психологи давали поради, як протидіяти емоційному тиску.

пресслужба каналу "1+1"

Директорка гарячих ліній громадської організації Ла Страда Альона Кривуляк розповіла, наскільки актуально підіймати у суспільстві питання булінгу та мобінгу через зовнішність.

"Проблеми булінгу та мобінгу дуже гостро стоять у суспільстві, але донедавна про це не прийнято було говорити. Те, що такі проблеми підіймаються у серіалі, а зірки діляться своїми історіями - мотивує людей не мовчати про проблеми і звертатися до наших гарячих ліній за психологічною допомогою. Після запуску серіалу та піар-кампанії кількість звернень на нашу гарячу лінію зросла на 25%. Буквально вчора до нас звернулася дівчина, яку не взяли на роботу адміністратором у готель, бо вона не відповідає зовнішнім стандартам краси, які прийняті у готелі. І й прямо натякнули, що потрібно схуднути, щоб бути обличчям готелю. Після такої відповіді звичайно, що дівчина боїться ходити на співбесіди і звернулась до нас на гарячу лінію за консультацією психолога", - прокоментувала Альона.

Даша Баріхашвілі сказала, що дуже часто жінки цькують одна одну через зовнішність, бо можуть ревнувати:

"Моя героїня Яніна не сприймає Настю, оскільки ревнує до неї Макса. Він проводить з нею більше часу, довіряє, радиться, саме це і спонукало Яніну критикувати зовнішність, адже більше вона не знала, як висловити своє невдоволення. Я взагалі проти булінгу і навпаки захищаю тих, кого ображають".

пресслужба каналу "1+1"

Цікаво, що флешмоб #красивасерцем, запущений телеканалом 1+1, показав значні результати. Інтерв'ю зірок, які розповіли про свої історії булінгу, отримали 225 700 переглядів на Facebook та 152 500 переглядів на YouTube, загальне охоплення публікацій на Facebook склало 437 169 юзерів. 148 людей у коментарях розповіли свою історію булінгу, харасменту чи поділились своїми комплексами. Використання хештегу #красивасерцем в Тік Tok – 175 відео. Сумарна кількість переглядів – 212,9 тис.

пресслужба каналу "1+1"

За час кампанії особистий щоденник Насті Глушко в Instagram зібрав 3 864 підписників. Сумарна кількість охоплень у постах склала 423 700 людей. Загальна кількість коментарів – 5 317. Сумарна кількість переглядів відео в ТікТок за хештегом #мояулюбленастрашко – 2,4 млн.

Дивіться сьогодні о 20.45 на 1+1 фінальну серію україномовного серіалу "Моя улюблена Страшко", у якому розповідається історія внутрішньої трансформації сором’язливої розумниці Насті Глушко. Вже сьогодні стане відомо, чим закінчиться історія стосунків між Настею із Максом, а також за кому дістанеться косметична компанія Bonvisage.

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