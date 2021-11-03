Путін їде до окупованого Криму: яка мета візиту

Путін їде до окупованого Криму: яка мета візиту

Путін 4 листопада прилетить до окупованого Севастополя.

Глава Кремля Володимир Путін 4 листопада готується поїхати із робочим візитом до незаконно окупованого Росією Криму. Президент РФ прийме участь у заходах в окупованому Севастополі, де влаштовують масові заходи з нагоди російського державного свята - Дня народної єдності.

Про це заявив журналістам речник Путіна Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

Серед іншого, Путін має зустрітися з так званим "головою" Севастополя, який тимчасово перебуває під окупаційною владою. Після цього президент РФ у відеорежимі візьме участь у засіданні Вищої Державної ради Союзної держави Росії та Білорусі.

"Він відвідає меморіальний комплекс, присвячений закінченню Громадянської війни, виступить там, покладе квіти. Завтра також запланована його зустріч із головою Севастополя Михайлом Розвожаєвим", - сказав він.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки МО України бригадний генерал Кирило Буданов заявив, що дії російської окупаційної адміністрації на Кримському півострові можуть призвести до екологічної катастрофи у всьому Чорноморському регіоні.

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