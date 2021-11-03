Путин едет в оккупированный Крым: какая цель визита

Путин 4 ноября прилетит в оккупированный Севастополь.
Глава Кремля Владимир Путин 4 ноября готовится поехать с рабочим визитом в незаконно оккупированный Россией Крым. Президент РФ примет участие в мероприятиях в оккупированном Севастополе, где устраивают массовые мероприятия по случаю российского государственного праздника – Дня народного единства.
Об этом заявил журналистам спикер Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
Среди прочего Путин должен встретиться с так называемым "главой" Севастополя, временно находящимся под оккупационными властями. После этого президент РФ в видеорежиме примет участие в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства России и Белоруссии.
"Он посетит мемориальный комплекс, посвященный окончанию Гражданской войны, выступит там, возложит цветы. Завтра также запланирована его встреча с главой Севастополя Михаилом Розвожаевым", — сказал он.
Напомним, начальник Главного управления разведки МО Украины бригадный генерал Кирилл Буданов заявил, что действия российской оккупационной администрации на Крымском полуострове могут привести к экологической катастрофе во всем Черноморском регионе.
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