Рада уволила Абрамовского с должности главы Минэкологии

Он написал заявление об отставке по собственному желанию еще 19 октября.

Верховная Рада 3 ноября проголосовала за увольнение Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

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Соответствующее решение поддержало 322 нардепов.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что главная претензия к работе Абрамовского — коррумпированность экоинспекции в регионах.

Отметим, что Роман Абрамовский в декабря 2020 года уже подавал на рассмотрение парламента заявление об отставке, однако тогда Рада сняла этот вопрос с рассмотрения.

Кто такой Роман Абрамовский

Абрамовский стал министром защиты окружающей среды и природных ресурсов в июне 2020 года. До этого он работал замминистра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольги Буславец (с октября 2019-го) и заместителем в Министерстве регионального развития Геннадия Зубко (февраль - сентябрь 2015 года).

Журналисты "Схем" утверждают, что компания "Киеввгидромонтаж", которая якобы принадлежит жене Абарамовського, фигурировала в уголовном деле НАБУ. Сам министр ранее был членом наблюдательного совета этого предприятия.

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