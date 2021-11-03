Рада уволила Абрамовского с должности главы Минэкологии

Он написал заявление об отставке по собственному желанию еще 19 октября.
Верховная Рада 3 ноября проголосовала за увольнение Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Соответствующее решение поддержало 322 нардепов.
Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что главная претензия к работе Абрамовского — коррумпированность экоинспекции в регионах.
Отметим, что Роман Абрамовский в декабря 2020 года уже подавал на рассмотрение парламента заявление об отставке, однако тогда Рада сняла этот вопрос с рассмотрения.
Кто такой Роман Абрамовский
Абрамовский стал министром защиты окружающей среды и природных ресурсов в июне 2020 года. До этого он работал замминистра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольги Буславец (с октября 2019-го) и заместителем в Министерстве регионального развития Геннадия Зубко (февраль - сентябрь 2015 года).
Журналисты "Схем" утверждают, что компания "Киеввгидромонтаж", которая якобы принадлежит жене Абарамовського, фигурировала в уголовном деле НАБУ. Сам министр ранее был членом наблюдательного совета этого предприятия.