Зеленський закликав українців вакцинуватися: відео

Очільник держави звернув увагу на статистику, за якою 93% госпіталізованих українців – невакциновані.

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення, у якому, зокрема, закликав громадян вакцинуватися від COVID-19.

Відповідний ролик опубліковано у Telegram-каналі глави держави.

За словами президента, країна готова до всього та всім забезпечена: працює 536 лікарень, є 76 тисяч ліжок, з яких 72 тисячі – з киснем.

“Що об’єднувало усіх померлих вчора в Україні — всі вони були невакциновані. Скільки людей у Європі зробили вже два щеплення — 65 відсотків населення. Скільки людей в Україні не зробили жодного — 65 відсотків. Скільки щеплень за добу може робити Україна — 400 тисяч. Скільки доз вакцини є у пунктах вакцинації — понад 10 мільйонів. Скільки становить тепер населення України — понад 40 мільйонів. Що об’єднає завтра всіх українців, які не хочуть, щоб ці 40 мільйонів перетворилися на 20? Усі вони будуть вакциновані”, - запевнив Зеленський.

Президент стверджує, що медична система в Україні готова впоратися з усіма викликами, але не потрібно це випробовувати на собі і давати друге життя жартові: “Яка ми сильна нація — що нам радіація”.

Президент порівняв втрати від коронавірусу із загибеллю бійців на Донбасі.

“За минулі два роки на Донбасі загинуло 146 наших військових. За минулі дві доби від ковіду померло понад півтори тисячі наших людей. За дві доби від вірусу втратили людей більше, ніж за два роки війни”, - наголосив він.

Президент також зацитував думку, яку почув у розмові із бійцем на Сході, який дивувався, що у той час, коли восьмий рік йде війна і військові, жертвуючи своїм життям, стримують ворога, є люди, які не цінують свого життя і в мирних містах вмирають сотнями і тисячами, тому що не хочуть вакцинуватися.

Нагадаємо, згідно із розпорядженням Міністерства охорони здоров’я, чиновників та педагогів, які не вакцинувалися від COVID-19, не пускають на робочі місця.

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