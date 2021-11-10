Знущались із прикутої до ліжка жінки: у Києві трьом підліткам повідомили про підозру

Знущались із прикутої до ліжка жінки: у Києві трьом підліткам повідомили про підозру

Молодикам загрожує до 4 років позбавлення волі.

Трьом юнакам, які у Києві глузували з немічної пенсіонерки, правоохоронці повідомили про підозру.

Про це 10 листопада йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

За даними слідства, 76-річна пенсіонерка вже 5 років прикута до ліжка. З неї знущались двоє друзів її онука, поки той все знімав на камеру.

Підлітки цілилися на хвору предметом схожим на пістолет, погрожували кулаком. Один із них намагався, нібито, вистрелити собі в скроню поруч із головою літньої жінки. Відео знущання молодики опублікували в соціальних мережах. За скоєне їм загрожує до 4 років позбавлення волі.

Новини України: юнакам, які глузували з немічної пенсіонерки, повідомлено про підозру

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