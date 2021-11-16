Израильские врачи спасают 7-летнего Дани от онкологии

Счет превышает 68 тысяч долларов.

Данилу Тимофееву всего семь лет, но он уже узнал о боли от потери самого родного человека. В июне 2021 года у него умирает отец, а уже через месяц жизни самого мальчика попадает под смертельную угрозу.

«7 июля у Данилы заболел живот, я обратилась в Славянскую поликлинику с подозрением на аппендицит. После осмотра хирурга, нас направили в Краматорск на УЗИ, на котором был поставлен предварительный диагноз – нефробластома 4 степени. Врач посоветовала обратиться за помощью в Киев. В Киеве в институте рака была проведена КТ, сделана биопсия, получены результаты: нефробластома (опухоль Вильмса) с метастазами в печень и легкие», – рассказывает мама мальчика.

Ребенка начали срочно спасать, но родителям намекали, что успех на лечение в местной больнице будет не значительным, поэтому мама решила искать спасение для сына за границей.

«По нашей просьбе откликнулась детская клиника в Израиле, которая имеет большой опыт лечения онкологических заболеваний. В этой клинике мы продолжили курс химиотерапии и была проведена операция по удалению почки, надпочечника, мочеточника, жировой ткани и лимфоузлов. По результатам гистологии диагноз был уточнен: нефробластома (опухоль Вильмса) с диффузной анаплазией с метастазами в печень и легкие. Такое заболевание хуже поддается лечению», — рассказывает мама мальчика.

Но врачи вселяют надежду на выздоровление и назначают лечение, которое непосильно для семьи мальчика – счет превышает 69 тысяч долларов.

«Впереди курс облучения и химиотерапии. Счет на 68 тыс долларов. У меня в Украине осталось двое маленьких детей (4 и 2 года). Очень прошу вашей помощи в оплате», – просит мама Дани.

Реквизиты для помощи:

5168 7427 1940 6393

МИЗЮК АНА НИКОЛАЕВНА

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