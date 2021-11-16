Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 16 ноября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 16 ноября

За последние сутки количество больных возросло более чем на 16 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 16 ноября зафиксировано 16 308 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 838 человек (это максимальное количество за все время пандемии), 21 914 пациентов выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 2 264 человека, а 268 088 человек вакцинировано против COVID-19. 88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 244 749 человек;

поправилось – 2 664 373 человека;

летальных исходов – 77 985;

проведено ПЦР-тестов – 15 292 648.

С начала вакцинальной кампании привито 12 331 552 человека, из них получили одну дозу – 12 331 550 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 887 415 человек. В общей сложности проведено 21 218 965 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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