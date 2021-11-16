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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 16 листопада

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 16 листопада

УНІАН

За останню добу кількість хворих зросла на понад 16 тисяч.

В Україні станом на ранок 16 листопада зафіксовано 16 308 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 838 людей (це максимальна кількість за увесь час пандемії), 21 914 пацієнтів одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 2 264 особи, а 268 088 людей вакциновано проти COVID-19. 88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

За весь час пандемії в Україні: 

  • захворіло – 3 244 749 осіб;
  • одужало – 2 664 373 особи;
  • летальних випадків – 77 985;
  • проведено ПЛР-тестувань – 15 292 648.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 331 552 людини, з них отримали одну дозу – 12 331 550 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 887 415 людей. Загалом проведено 21 218 965 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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