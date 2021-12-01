Полиция ограничила движение по центру Киева

Водителей призывают выбрать другие маршруты.

Перекрыт центр столицы. Полицейские уже ограничили движение рядом центральных улиц в Киеве.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 1 декабря.

Отмечается, что на сегодняшний день в правительственном квартале запланирована акция предпринимателей. В предыдущие разы их митинги проходили довольно многолюдно.

Как сообщила корреспондентка ТСН Инна Лебеденко, которая находится в центре столицы, по Крещатику можно проехать, а вот улицу Грушевского уже закрыли для движения авто. Также там уже дежурят много правоохранителей, часть из них также расположены на Майдане Незалежности. Видели кинологов с собаками.

В общей сложности сегодня нельзя будет проехать более 10 центральными улицами Киева. Как сообщали в столичной патрульной полиции, возможное ограничение движения транспорта в столице на:

улице Крещатик;

улице Михайловской;

улице Шелковичной;

улице Лютеранской;

улице Круглоуниверситетской;

улице Архитектора Городецкого;

улице Заньковецкой;

улице Садовой;

улице Институтской;

улице Липской.

Facebook / Патрульна поліція Києва

Также ограничение будет касаться и общественного транспорта — курсирующие в центре автобусы и троллейбусы сегодня будут двигаться с изменениями. Ограничения связаны с митингом предпринимателей, которые понемногу уже собираются в центре Киева. Они требуют оставить упрощенную систему налогообложения без кассовых аппаратов. До какого часа будет перекрыт Киев, пока никакой информации нет.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский запланировал огласить ежегодное послание к Верховной Раде. В традиционном послании парламенту речь будет идти о внутреннем и внешнем положении Украины.