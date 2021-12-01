Полиция ограничила движение по центру Киева

Водителей призывают выбрать другие маршруты.
Перекрыт центр столицы. Полицейские уже ограничили движение рядом центральных улиц в Киеве.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 1 декабря.
Отмечается, что на сегодняшний день в правительственном квартале запланирована акция предпринимателей. В предыдущие разы их митинги проходили довольно многолюдно.
Как сообщила корреспондентка ТСН Инна Лебеденко, которая находится в центре столицы, по Крещатику можно проехать, а вот улицу Грушевского уже закрыли для движения авто. Также там уже дежурят много правоохранителей, часть из них также расположены на Майдане Незалежности. Видели кинологов с собаками.
В общей сложности сегодня нельзя будет проехать более 10 центральными улицами Киева. Как сообщали в столичной патрульной полиции, возможное ограничение движения транспорта в столице на:
- улице Крещатик;
- улице Михайловской;
- улице Шелковичной;
- улице Лютеранской;
- улице Круглоуниверситетской;
- улице Архитектора Городецкого;
- улице Заньковецкой;
- улице Садовой;
- улице Институтской;
- улице Липской.
Также ограничение будет касаться и общественного транспорта — курсирующие в центре автобусы и троллейбусы сегодня будут двигаться с изменениями. Ограничения связаны с митингом предпринимателей, которые понемногу уже собираются в центре Киева. Они требуют оставить упрощенную систему налогообложения без кассовых аппаратов. До какого часа будет перекрыт Киев, пока никакой информации нет.
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский запланировал огласить ежегодное послание к Верховной Раде. В традиционном послании парламенту речь будет идти о внутреннем и внешнем положении Украины.