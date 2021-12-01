Ситуация на Донбассе: боевики меньше стреляют, потерь нет

Оккупанты били из минометов и гранотометов.
За сутки оккупанты на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня. Украинские военные открывали ответный огонь.
Об этом сообщили в штабе ООС.
"В направлении Нью-Йорка враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", — рассказали в штабе ООС.
Вблизи Южного противник совершил обстрелы дважды, используя минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
В сторону Шумов русские наемники вели огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Напомним, ранее наша разведка сообщала, что кадровые военные РФ были направлены для усиления разведывательно-диверсионных и саперных подразделений на оккупированную часть Донбасса.
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