Ситуация на Донбассе: боевики меньше стреляют, потерь нет

Ситуация на Донбассе: боевики меньше стреляют, потерь нет

Оккупанты били из минометов и гранотометов.

За сутки оккупанты на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня. Украинские военные открывали ответный огонь.

Об этом сообщили в штабе ООС.

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"В направлении Нью-Йорка враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", — рассказали в штабе ООС.

Вблизи Южного противник совершил обстрелы дважды, используя минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В сторону Шумов русские наемники вели огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Напомним, ранее наша разведка сообщала, что кадровые военные РФ были направлены для усиления разведывательно-диверсионных и саперных подразделений на оккупированную часть Донбасса.

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