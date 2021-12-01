Ситуація на Донбасі: бойовики менше стріляють, втрат немає

Ситуація на Донбасі: бойовики менше стріляють, втрат немає

Окупанти гатили з мінометів та гранотометів.

За добу окупанти на Донбасі 4 рази порушили режим припинення вогню. Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Про це повідомили у штабі ООС.

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"В напрямку Нью-Йорка ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів", — розповіли в штабі ООС.

Поблизу Південного противник здійснив обстріли двічі, використовуючи міномети калібру 82 мм, станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

В бік Шумів російські найманці вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Нагадаємо, раніше наша розвідка повідомляла, що кадрових військових РФ направили для посилення розвідувально-диверсійних та саперних підрозділів на окуповану частину Донбасу.

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