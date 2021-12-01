Антоніна просить допомоги на своє лікування

Жінка саме бореться із онкологією.

Артистка–вокалістка Київського академічного театру українського фольклору «Берегиня» Антоніна Бригінець зважилась просити допомоги на своє лікування у незнайомих людей, адже навіть підтримки друзів і колег вже не вистачає.

«Ще рік тому нічого не говорило про наявність у мене страшної хвороби. Я грала головні ролі на сцені, випускала прем’єрні вистави, брала участь у фестивалях та їздила на гастролі разом з колегами. В травні цього року я захворіла. В день вистави я потрапила до лікарні, де у мене виявили скопичення рідини в легені. Впродовж місяця мені не могли поставити діагноз. І зрештою в червні повідомили, що у мене онкологічне захворювання 4 стадії, точний діагноз - аденокарцинома правої легені з метастазами», - розповідає жінка.

Перші 5 курсів хіміотерапії не спрацювали, лікування не подіяло. Тому родина вирішила змінити не лише лікування, але і лікарню. Приватна клініка в Україні терміново призначила новітнє лікування таргетну терапію.

Сьогодні висловлюємо слова вдячності усім , хто за цей короткий час підтримав актрису "Берегині" Антоніну Бригінець в... Опубліковано Київський академічний театр Українського фольклору "Берегиня" Субота, 6 листопада 2021 р.

«Місяць лікування коштує 68 тисяч грн. За прогнозами лікарів клініки такий вид лікування має тривати багато часу. До збирання коштів долучились мої колеги з театру. Ми змогли зібрати гроші на перший місяць лікування і продовжуємо робити це й дотепер. Я звертаюсь до вас з проханням, у разі можливості, підтримати мене в моєму прагненні вилікуватись. Я мрію побачити, як виросте моя донька, хочу повернутись на сцену, щоб дарувати людям радість від спілкування з театром, хочу продовжити співати», - каже Антоніна і просить про допомогу.

Реквізити для допомоги:

№ картки 5167 4900 6621 2409 Бригінець Антоніна