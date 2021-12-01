Антонина просит помощи на свое лечение

Женщина как раз борется с онкологией.

Артистка-вокалистка Киевского академического театра украинского фольклора «Берегиня» Антонина Бригинец решилась просить помощи на свое лечение у незнакомых людей, ведь даже поддержки друзей и коллег уже не хватает.

"Еще год назад ничего не говорило о наличии у меня страшной болезни. Я играла главные роли на сцене, выпускала премьерные представления, участвовала в фестивалях и ездила на гастроли вместе с коллегами. В мае этого года я заболела. В день спектакля я попала в больницу, где у меня обнаружили скопление жидкости в легкие. В течение месяца мне не могли поставить диагноз. И в конце концов в июне сообщили, что у меня онкологическое заболевание 4 стадии, точный диагноз — аденокарцинома правого легкого с метастазами», — рассказывает женщина.

Первые 5 курсов химиотерапии не сработали, лечение не подействовало. Поэтому семья решила изменить не только лечение, но и больницу. Частная клиника в Украине срочно назначила новейшее лечение таргетной терапией.

Сегодня выражаем слова благодарности всем, кто за это короткое время поддержал актрису "Берегини" Антонину Бригинец в... Опубликован Киевский академический театр Украинского фольклора "Берегиня" Суббота, 6 ноября 2021 г.

«Месяц лечения стоит 68 тысяч гривен. По прогнозам врачей клиники, такой вид лечения должен длиться много времени. К сбору средств присоединились мои коллеги из театра. Мы смогли собрать деньги на первый месяц лечения и продолжаем делать это до сих пор. Я обращаюсь к вам с просьбой, по возможности, поддержать меня в моем стремлении вылечиться. Я мечтаю увидеть, как вырастет моя дочь, хочу вернуться на сцену, чтобы дарить людям радость от общения с театром, хочу продолжить петь», — говорит Антонина и просит о помощи.

Реквизиты для помощи:

№ карты 5167 4900 6621 2409 Бригинец Антонина