Антонина просит помощи на свое лечение

Женщина как раз борется с онкологией.
Артистка-вокалистка Киевского академического театра украинского фольклора «Берегиня» Антонина Бригинец решилась просить помощи на свое лечение у незнакомых людей, ведь даже поддержки друзей и коллег уже не хватает.
"Еще год назад ничего не говорило о наличии у меня страшной болезни. Я играла главные роли на сцене, выпускала премьерные представления, участвовала в фестивалях и ездила на гастроли вместе с коллегами. В мае этого года я заболела. В день спектакля я попала в больницу, где у меня обнаружили скопление жидкости в легкие. В течение месяца мне не могли поставить диагноз. И в конце концов в июне сообщили, что у меня онкологическое заболевание 4 стадии, точный диагноз — аденокарцинома правого легкого с метастазами», — рассказывает женщина.
Первые 5 курсов химиотерапии не сработали, лечение не подействовало. Поэтому семья решила изменить не только лечение, но и больницу. Частная клиника в Украине срочно назначила новейшее лечение таргетной терапией.
Сегодня выражаем слова благодарности всем, кто за это короткое время поддержал актрису "Берегини" Антонину Бригинец в...Опубликован Киевский академический театр Украинского фольклора "Берегиня" Суббота, 6 ноября 2021 г.
«Месяц лечения стоит 68 тысяч гривен. По прогнозам врачей клиники, такой вид лечения должен длиться много времени. К сбору средств присоединились мои коллеги из театра. Мы смогли собрать деньги на первый месяц лечения и продолжаем делать это до сих пор. Я обращаюсь к вам с просьбой, по возможности, поддержать меня в моем стремлении вылечиться. Я мечтаю увидеть, как вырастет моя дочь, хочу вернуться на сцену, чтобы дарить людям радость от общения с театром, хочу продолжить петь», — говорит Антонина и просит о помощи.
Реквизиты для помощи:
№ карты 5167 4900 6621 2409 Бригинец Антонина