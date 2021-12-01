Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 1 грудня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 1 грудня

За останню добу кількість хворих зросла на майже 12 тисяч.

В Україні станом на ранок 1 грудня зафіксовано 11 960 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 557 людей, 26 160 пацієнтів одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 3 629 осіб, а 233 471 людину вакциновано проти COVID-19.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 450 341 особа;

одужало – 2 972 192 особи;

летальних випадків – 86 532;

проведено ПЛР-тестувань – 1 5917 165.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 468 635 людей, з них отримали першу дозу – 13 468 633 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 279 127 людей. Загалом проведено 24 747 760 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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