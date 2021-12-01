Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 1 декабря

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 1 декабря

За последние сутки количество больных возросло почти на 12 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 1 декабря зафиксировано 11 960 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 557 человек, 26 160 пациентов поправилось.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 3 629 человек, а 233 471 человек вакцинирован против COVID-19.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 450 341 человек;

поправилось – 2 972 192 человека;

летальных исходов – 86 532;

проведено ПЦР-тестов – 1 5917 165.

С начала вакцинальной кампании привито 13 468 635 человек, из них получили первую дозу – 13 468 633 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 279 127 человек. Всего проведено 24 747 760 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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