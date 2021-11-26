На Донбасі внаслідок обстрілів окупантів загинув український військовий

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати мінські домовленості.

В зоні проведення Операції об'єднаних сил 26 листопада внаслідок ворожих дій бойовиків один військовослужбовець ЗСУ дістав поранення, несумісне з життям.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

"Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Зокрема, в напрямку Мар'їнки ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм. В бік Новомихайлівки ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у штабі ООС, українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, аби змусити ворога припинити обстріли. "Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - запевнили в ООС.

Нагадаємо, за даними української розвідки, цього тижня до тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях (ОРДЛО) прибула чергова група кадрових російських військовий для посилення розвідувально-диверсійних та саперних підрозділів.

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