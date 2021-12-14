Звезда "Один дома" ударил и пытался задушить свою девушку

Любимая Девина Рэтрея написала заявление в полицию и обвинила актера в насилии.

Американского музыканта и актера Девина Рэтрея, сыгравшего Базза Маккалистера в культовой комедии "Один дома", обвинили в насилии.

С соответствующим заявлением в полицию обратилась его возлюбленная. Как говорится в сообщении TMZ, на днях пара отдыхала в отеле, где вечером серьезно поругалась. Скандал был так масштабен, что их соседи по номеру вызвали копов.

Девин Рэтрей / Getty Images

Впрочем, когда правоохранители прибыли на место, то, увидев, что девушка находится в безопасности в отдельном номере, ушли. Уже на следующий день избранница 44-летнего Девина пришла в участок и написала заявление. В нем говорилось, что во время ссоры актер пытался ее задушить и закрывал рукой ее рот. Когда девушка укусила Рэтрея за руку, тот с размаху якобы ударил ее по лицу. После этого девушка звезды сбежала из номера.

По делу разбираются правоохранители.

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