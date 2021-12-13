MOZGI випустили кумедний кліп на свій новорічний TikTok-хіт

У відео були задіяні відомі українські тіктокери.

Український гурт MOZGI на чолі з Потапом потішила шанувальників довгоочікуваною прем'єрою кліпу на трек ZAVTRA, який вже встигнув стати вірусним.

Режисерами відео стали тандем кліпмейкерів Максим Шелковников та Денис Маноха. За сюжетом кліпу глядачі потрапляють до телемагазину ZAVTRA TV. MOZGI знають, як зробити ваше ZAVTRA кращим, і перетворити життя на вечірку одним "Хлопом".

У відео Дяді Ваді дісталася роль ведучого, природженого шоумена, який майстерно "продає" найкраще ZAVTRA. Потап – виступає головним з найкращих вечірок, і мріє перетворити весь світ на велику party. Позитив – персонаж, у якому живуть дві особи: одна – прагне кращого ZAVTRA, а інша прагне вечірки тут і зараз.

Героями кліпу на новорічний TikTok-хіт стали популярні українські тиктокери з WHYNOT HOUSE та uLOVE Home: Хельга Багірова, Аня Тимошенко, Карина Балашова, Елізабет Аноруе, Жозе Мануель Трейсі, Олександра Кузьменко – у хорі, а Олег Машуковський, Даша Кубик, Кирило Ріллі – у глядацькій залі.

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