"Челси" потерял очки в матче с неполной заявкой

"Челси" потерял очки в матче с неполной заявкой

Прошлогодний чемпион на выезде сыграл вничью с "Вулвергемптоном"

В рамках 18-го тура английской Премьер-лиги "Челси" отправился в гости в "Вулвергемптон". Поединок завершился безголевой ничьей – 0:0.

На 15-й минуте Даниэл Поденше вывел "волков" вперед, однако гол португальца был отменен из-за офсайда. После перерыва "Челси" владел инициативой, но одержать победу команде Томаса Тухеля не удалось.

Отметим, что команда Томаса Тухеля пыталась отменить этот поединок, но руководство Лиги запретило это сделать.

У "синих" была неполная заявка на матч — 2 вратаря и 4 полевых игрока в запасе.

"Челси" остался на третьей позиции турнирной таблицы АПЛ, имея 38 очков в активе. "Вулвергемптон" с 25 очками на восьмом месте.

В следующем туре "синие" должны встретиться с "Астон Виллой", а "Вулвз" примет на своем поле "Уотфорд"

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