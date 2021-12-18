"Арсенал" разгромил аутсайдера АПЛ в едином матче дня

Остальные поединки отменили из-за вспышек COVID-19.

В рамках 18-го тура английской Премьер-лиги "Арсенал" отправился в гости в "Лидс" и разгромно победил — 1:4.

Счет матча на 16-й минуте открыл бразильский талант "лондонцев" Габриэл Мартинелли. Ему ассистировал Александр Ляказетт. Через десять минут Мартинелли по передаче Гранита Джака оформил дубль, а в конце первого тайма Букайо Сака довел счет до разгромного.

В середине второй 45-минутки хозяевам поля удалось сократить отставание – Рафаэль Диас реализовал пенальти.

Окончательный счет поединка установил вышедший на замену Эмил Смит-Роу.

Следует отметить, что этот матч стал единственным в рамках АПЛ в субботу. Все остальные поединки игрового дня были перенесены из-за вспышек коронавируса в расположении клубов.

После этого матча Арсенал набрал 32 очка и переместился на четвертое место турнирной таблицы АПЛ. "Лидс" занимает 16-ю позицию (16 очков).

В следующем туре "канониры" должны встретиться с "Норвичем", а "Лидс" отправиться в гости в "Ливерпуль".

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