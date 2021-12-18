"Арсенал" розгромив аутсайдера АПЛ в єдиному матчі дня

Інші поєдинки скасували через спалахи COVID-19.

В рамках 18-го туру англійської Прем'єр-ліги "Арсенал" відправився у гості до "Лідсу" та розгромно переміг - 1:4.

Рахунок матчу на 16-й хвилині відкрив бразильський талант "лондонців" Габріел Мартінеллі. Йому асистував Александр Ляказетт. Через десять хвилин Мартінеллі з передачі Граніта Джака оформив дубль, а в кінці першого тайму Букайо Сака довів рахунок до розгромного.

В середині другої 45-хвилинки господарям поля вдалося скоротити відставання - Рафаель Діас реалізував пенальті.

Остаточний рахунок поєдинку встановив Еміл Сміт-Роу, який вийшов на заміну.

Зауважимо, що цей матч став єдиним у рамках АПЛ у суботу. Всі інші поєдинки ігрового дня були перенесені через спалахи коронавірусу в розташуванні клубів.

Після цього матчу "Арсенал" набрав 32 очки та перемістився на четверте місце турнірної таблиці АПЛ. "Лідс" займає 16 позицію (16 очків).

В наступному турі, "каноніри" мають зустрітися з "Норвічем", а "Лідс" відправитися у гості до "Ліверпуля".

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