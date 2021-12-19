Ситуация накаляется: "Челси" пытался отменить грядущий матч команды в АПЛ

Несколько игроков "синих" сдали положительные тесты на коронавирус.

Английская Премьер-лига отклонила запрос "Челси" о переносе матча 18-го тура против "Вулвергемптона".

Об этом сообщает The Telegraph.

На неделе несколько игроков столичного клуба сдали положительные тесты на коронавирус, из-за чего "синие" обратились в АПЛ с просьбой о переносе поединка.

На выходных Премьер-лига отменила шесть из десяти матчей 18-го тура, среди них игры с участием "Манчестер Юнайтед" и Вест "Гэма". На следующей неделе клубы АПЛ обсудят ситуацию со стремительным распространением коронавируса в чемпионате на экстренном совещании.

Матч между "Вулверхэмптоном" и "Челси" стартует в 16:00 по киевскому времени.

После 17 сыгранных матчей команда Томаса Тухеля занимает третье место в Премьер-лиге, "Вулвергемптон" – восьмой.

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