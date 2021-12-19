Ситуация накаляется: "Челси" пытался отменить грядущий матч команды в АПЛ

Несколько игроков "синих" сдали положительные тесты на коронавирус.
Английская Премьер-лига отклонила запрос "Челси" о переносе матча 18-го тура против "Вулвергемптона".
Об этом сообщает The Telegraph.
На неделе несколько игроков столичного клуба сдали положительные тесты на коронавирус, из-за чего "синие" обратились в АПЛ с просьбой о переносе поединка.
На выходных Премьер-лига отменила шесть из десяти матчей 18-го тура, среди них игры с участием "Манчестер Юнайтед" и Вест "Гэма". На следующей неделе клубы АПЛ обсудят ситуацию со стремительным распространением коронавируса в чемпионате на экстренном совещании.
- Матч между "Вулверхэмптоном" и "Челси" стартует в 16:00 по киевскому времени.
- После 17 сыгранных матчей команда Томаса Тухеля занимает третье место в Премьер-лиге, "Вулвергемптон" – восьмой.
Читайте также:
"Ставят угрозу": лучший тренер мира отказался подписывать невакцинированных футболистов
АПЛ: "Ливерпуль" с историческим рекордом победил "Ньюкасл", а "Челси" неожиданно споткнулся о "Эвертон" (видео)