Жена Виктора Павлика о ссоре с ним: "Пусть наблюдает вся страна"

Катя не жалеет, что рассказала об их конфликте.

Жена певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова прокомментировала ссору с ним.

Так, блогерша отметила в своем Instagram, что сторис, где она сообщила об их конфликте, она опубликовала обдуманно, а не на эмоциях. Так что о том, что Репяхова вынесла грязь из дома, она не жалеет.

"Я всегда 10 раз думаю, прежде чем делать. Я никогда ничего не делаю импульсивно и сейчас я не жалею, что выставила эту сторис. Наша семья действительно переживает трудный период", – поделилась избранница звезды.

Катя призналась, что не знает, как семья решит конфликт, отметив, что это уже ответственность Павлика.

Екатерина Репяхова / instagram.com/repyahovakate

"Это уже ответственность Виктора Франковича, как он будет выходить из этой ситуации. Но делать вид мне не хотелось. Мне хотелось быть честной, как есть, так есть. Пусть наблюдает вся страна. Кто-то пытается явно сделать нам плохо, но, чем это все закончится, увидим", – добавила она.

Также блогерша поблагодарила всех за поддержку и ряд теплых сообщений от поклонников.

Заметим, что недавно Екатерина Репяхова подала иск в суд против его экс-избранницы Ларисы Созаевой. Вероятно, Павлик не поддержал намерения Екатерины судиться с Созаевой, поскольку блогерша заявила, что она "одна в этой войне".

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