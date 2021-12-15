"Не сбежала из детсада, а выпустили": родители 4-летней девочки из Днепра рассказали, как она очутилась на улице

"Не сбежала из детсада, а выпустили": родители 4-летней девочки из Днепра рассказали, как она очутилась на улице

Женщина возмущена безответственностью воспитателей дошкольного учреждения.

В Днепре на днях на улице на остановке общественного транспорта обнаружили одинокую 4-летнюю девочку. Выяснилось, ребенок шел домой из детсада.

Как девочка оказалась на улице, и почему так случилось, ТСН.ua рассказали родители 4-летней Каролины Вероника и Михаил Файзуллины.

Вероника говорит, что ее дочь из детсада не сбегала, как сообщали в СМИ ранее, ее выпустили воспитатели, потому что им показалось, что за ней пришли взрослые.

"Ребенка просто выставили за дверь детсада, потому что воспитателю показалось, что за ним пришел дедушка. Поскольку дверь магнитная, а группа расположена на втором этаже, у ребенка 4 лет и ростом 106 см не было возможности попасть назад. Она 10 минут ходила возле детсада и искала дедушку, якобы за ней пришедшую", — рассказывает ТСН.ua Вероника.

"Внизу стояли родители мальчика Максима. Кроме имени мальчика, воспитателю послышалось имя моей дочери (Каролина). Ребенка одели и выпустили из группы. Дверь за ребенком закрылась, но при этом никого из родственников на улице не было", — добавляет отец Каролины. Михаил Файзуллин.

Родители рассказывают, что дочь, походив во дворе дошкольного учреждения, вышла за территорию и ушла "домой". Маленький ребенок около 18:00 вечера шел сам по улице и в общей сложности преодолел 2,2 км, прежде чем кто-то из взрослых обратил на него внимание.

"Ну да, привычное дело видеть на улице 4-летнюю девочку без сопровождения взрослых. Чтобы вы понимали, она прошла поликлинику, фитнесклуб, здание "Киевстар" и 2 университета. И всем было пофиг", — говорит женщина.

Вероника добавляет, что пришла забирать дочь из детского сада вместе со своей кумой.

"Когда мне воспитатель сказала, что мою дочь забрали, а по факту оказалось, что никто из близких ее не забирал, речь пошла о киднеппинге. И чтобы не терять ни секунды, я побежала искать вблизи ближайших домов, а в это время моя подруга решала вопрос с полицией. Здесь речь идет о некомпетентном персонале детского сада и его руководстве, которое позволило выпускать детей из здания, идентифицируя родственников ребенка через окно второго этажа", — возмущена мама девочки.

Родители говорят, что таким образом отдавать родителям детей воспитатели стали после введения карантинного режима.

"Поскольку воспитателям КЗО НПО №28 (за исключением ясельной группы) запрещено покидать группу и оставлять там детей без присмотра (а из-за нехватки персонала – в группе вечером находится только одна воспитательница) – воспитатель нашей группы, которая на втором этаже, вынуждена идентифицировать родителей из окна второго этажа и выпускать детей из группы без сопровождения ребенку приходится спуститься на первый этаж и выйти во двор сада. Также процесс идентификации родителей затруднен особенно вечером", — говорит Михаил.

Напомним, что в Тернополе мужчина обвинил воспитательницу одного из детсадов в избиении своего 3-летнего сына. По его словам, ребенок рассказал ему о насилии, а после того, как мужчина пришел в дошкольное учреждение, из-за жалоб воспитательницы его удалили из родительского чата.

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