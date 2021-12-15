Откликнулась на 200 вакансий и нигде не взяли: QA-тестировщик из Киева пострадала из-за своего возраста

Откликнулась на 200 вакансий и нигде не взяли: QA-тестировщик из Киева пострадала из-за своего возраста

Женщине, несмотря на опыт и образование, отказали в работе.

QA-тестировщик из Киева откликнулась на 200 вакансий, но везде ей отказали в работе. Причина – возраст женщины, ей 56 лет.

Об этом сообщает dev.ua/news.

Елене Вишневской из Киева 56 лет. Она junior QA инженер. Из-за своего возраста женщина не может найти работу, о чем она написала в LinkedIn.

Елена жалуется, что ищет работу джуна, а ей все отказывают.

"Я закончила курсы с высшим баллом на потоке: 100% по баллам 2-х экзаменов. Подтянула свой English-IT на курсах. Всю жизнь занимаюсь спортом, хорошо выгляжу, исповедую ЗОЖ. Самоироническая. Со знаком плюс отношусь ко всем и всему", – рассказывает Елена.

Ранее Елена работала научной редактором, журналистом и литредактором. Она дополнительно самостоятельно освоила азы работы с JMeter, Asana, Git, Full Stack и JS developer (VC Code).

Во время поисков работы за 1,5 месяца она подала резюме на более 200 вакансий, а работу так и не нашла. Основной отказ – отсутствие коммерческого опыта.

"Получила приглашение на четыре собеседования. И как бы хорошо я ни выглядела в свои годы, и как бы ни были удовлетворены собеседники знанием теории, — продолжения не было", — рассказывает Елена.

Женщина сообщила, что основные отказы звучали следующим образом: "Мы предпочли другого кандидата", "мы не увидели у Вас достаточной мотивации" и тому подобное.

"На два предложения выполнила тестовые – ответы были, что все супер, дошла до технических собеседований – впрочем, в первом случае уже после заполнения анкеты, где пришлось указать возраст (1965 г. рождения), ответ был: "Мы Вашу кандидатуру сохраним в нашей базе данных", во втором — просто молчание. Напоминание о себе — без ответа", — рассказывает женщина.

После отказов Елена сменила тактику – убрала из резюме год окончания вуза (1988), но старое название института все равно указывает на ее возраст.

"Самостоятельно выполняла тестовые, размещенные в самой вакансии. Оформляла до 25 баг-репортов за 3(!) часа. Ответ: "Супер!". Но… опять же. На собеседовании некоторые прямым текстом озвучивали: "Мы ищем специалиста на перспективу. То есть (читаем между строк) Ваш возраст нам не подходит", – жалуется женщина.

Женщина не сдавалась. Она прошла стажировку — одну от курсов, три оплачиваемых.

"Я оказалась жертвой рекламы? Не имея достаточного представления о ситуации с трудоустройством в этой области, напрямую зависима от огромной конкуренции от критерия возраста (плюс практически обязательность английского на уровне B2 и выше — но для меня лично это не основная проблема), бессмысленно потратила массу сил, времени и средств?" – спрашивает Елена.

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