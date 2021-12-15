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Выпуск ТСН.Ранок за 15 декабря 2021 года
Выпуск ТСН.Ранок за 15 декабря 2021 года
Новости с фронта: около полуночи пророссийские наемники попали в нашего бойца
Сюжеты выпуска
Новости с фронта: около полуночи пророссийские наемники попали в нашего бойца
Новости Днепра: вблизи города внедорожник врезался в пассажирский автобус
ДТП в Луцке: 16-летнему водителю избрали меру пресечения – 2 месяца домашнего ареста
Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит законопроект о кешбеке от штрафа | Новости Украины
СНБО презентовал открытую систему мониторинга государственных недр | Новости Украины
Зеленский встретится с лидерами "Нормандской четверки" | Новости мира
В Тернополе показали архив вооруженного подполья ОУН Подольского края | Новости Украины
Британская компания предлагает взять елку для рождественских праздников в аренду | Новости мира
Немецкий зоопарк показал своих троих новорожденных львят | Новости мира
Во Львовской области от переохлаждения умерла 48-летняя бездомная женщина | Новости Украины
Взрыв во Львове: дом, в котором произошел инцидент, можно отремонтировать
"Омикрон" обнаружили в 77 странах, но вероятно он есть уже в большинстве государств | Новости мира
Мальта первой из стран ЕС разрешила выращивать марихуану для личного использования | Новости мира
В Киеве презентовали книгу "Мир без границ", изданную в рамках проекта "Безбарьерность" | Новости Украины
В Черновцах в детскую библиотеку раз в месяц приходит дрессированный спаниель Марсик | Новости Украины
В Перу Санта передал больным COVID детям подарки, воспользовавшись пожарным авто | Новости мира
В Брюсселе стартует саммит "Восточного партнерства" – на что будет претендовать Украина | Новости мира
Коронавирус в Украине: в Минздраве насчитали более 8 тысяч новых инфицирований за сутки
Спасателю чернобыльских ликвидаторов посмертно присвоили звание Героя Украины
Владимир Зеленский торжественно поздравил новоназначенных судей | Новости Украины
Мужчина путешествовал по трассе "Николаев-Одесса", прицепившись к фуре | Новости Украины
Художница из Тернополя создала кукол-копий известных людей | Новости Украины
Лучшей в Европе выбрали венгерскую рождественскую ярмарку в Будапеште | Новости мира
Саммит в Брюсселе, заяц на фуре, новые судьи и другое, - в выпуске ТСН.Ранок за 15 декабря 2021 года
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